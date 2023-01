Propulsé par Charkha modifié, les femmes racontent des histoires de réussite au Cachemire

Un délicat fil de pashmina est prometteur pour des centaines de femmes de la vallée du Cachemire. Propulsées par un charkha modifié, plus de 200 femmes fileuses ont terminé l’année 2022 en doublant leur production et leurs revenus.

La modification du charkha séculaire a changé la vie de Shaesta Bilal. Puisque le revenu est basé sur la production de la filature, le charkha à pédale est venu à son aide.

Dans le centre-ville de Srinagar, des femmes comme Shaesta filent le fil le plus fin du monde et le charkha modifié leur a donné confiance et autonomie.

“Cette (charka modifiée) nous a donné les moyens de gagner notre vie afin que nous soyons autonomes. Dieu merci, nous gagnons plus et nous ne dépendons de personne. Maintenant, je ne dépends plus financièrement de mon mari”, a déclaré Shaesta Bilal.

Mme Shaesta a reçu un nouveau charkha et une formation par un commerçant de châles pashmina à Srinagar il y a un an. Depuis, elle est devenue personne-ressource pour les autres femmes.

Au cours de la dernière année, plus de 200 femmes ont été formées et ont reçu des charkhas modifiés. L’initiative fait partie d’un effort pour protéger et préserver le véritable artisanat séculaire des châles pashmina, qui fait face à une invasion massive de châles faux et fabriqués à la machine.

Le gouvernement a également commencé l’étiquetage IG (indicateur géographique) des châles du Cachemire afin de préserver son caractère unique et sa valeur sur le marché.

Au fil des ans, le nombre de femmes filant du pashmina a considérablement diminué dans la vallée du Cachemire, principalement en raison des bas salaires et de la baisse de la production du charkha traditionnel.

Selon Mujtaba Qadri, qui possède le centre de formation des femmes fileuses et les équipe du nouveau charkha, les modifications de l’outil ont été apportées par l’Université agricole de Shere-e-Kashmir il y a quelques années.

“J’ai commencé la formation avec quelques femmes au départ. Une fois que nous avons vu les résultats que nous pouvions doubler la production, ce qui à son tour double le revenu des femmes, j’ai décidé de lancer ce programme”, a déclaré Mujaba, qui dirige une entreprise familiale de châles. .

En plus de fournir gratuitement du charkha modifié, Mujtaba donne également un cours de formation de 15 jours aux femmes fileuses. “De notre centre, plus de 200 femmes ont été formées au cours de la dernière année et nous leur avons également fourni du charkha modifié”, a-t-il déclaré.

Au centre, Nusrat Begum dit que la vie est devenue un peu plus facile pour elle après avoir été formée à l’utilisation du nouveau charkha. De s’accroupir sur le sol à s’asseoir sur une chaise, sa production de filage a doublé.

“Cela m’a beaucoup aidé. J’avais l’habitude de filer trois grammes de fil sur le vieux charkha. Maintenant, je peux filer six grammes”, a déclaré Mme Begum.

Pendant des siècles, le secret derrière les élégants châles en pashmina du Cachemire est le filage fin par les femmes. Il va en outre aux maîtres artisans pour le tissage. Pour faire des châles avec un travail complexe, il faut des mois et même un an pour tisser.

Alors que le nouveau charkha aide les femmes à filer plus et à gagner plus, les salaires sont toujours inférieurs. Pour un nœud, qui est de 10 fils de fil, ils sont payés Re 1,5. Ils en veulent plus.

“Le charkha nous est très utile. Nous sommes reconnaissants à Qadri sahib car il nous a donné ce charkha gratuitement et nous nous en sortons très bien. Nous travaillons à la maison et formons également les autres. Nous lui avons demandé s’il pouvait augmenter nos salaires, ” dit Yasmeena.