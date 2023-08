Propriété d’Everton : la société américaine MSP Capital Sports se retire des négociations d’investissement

Les espoirs d’Everton d’améliorer sa situation financière ont été mis à mal après le retrait de MSP Sports Capital des négociations sur la prise d’une participation minoritaire dans le club.

Le groupe d’investissement basé à New York a signé un accord d’exclusivité avec la Premier League en mai et le plan était d’investir jusqu’à 150 millions de livres sterling en dette convertible qui deviendrait une participation d’environ 25 pour cent dans le club âgé de 145 ans.

Dans le cadre d’un accord compliqué, 100 millions de livres sterling de cet investissement étaient destinés à Everton Stadium Development Company, la filiale propriétaire du club, Farhad Moshiri, créée en 2017 pour superviser la construction du nouveau terrain d’Everton à Bramley-Moore Dock, le reste revenant au club.

Mais cette période d’exclusivité est désormais terminée et l’accord est mort, la pierre d’achoppement étant l’opposition de l’un des prêteurs existants d’Everton, Rights and Media Funding Limited.

Everton, actuellement dernier de la Premier League après avoir perdu ses deux premiers matchs de la saison sans marquer de but, dispose d’une facilité de prêt avec la société basée dans le Cheshire que le club a étendue à 200 millions de livres sterling cette année. Cette dette est garantie par quatre charges sur les actifs du club et comporte des clauses de gage négatif qui signifient que le détenteur peut exiger le remboursement de sa dette avant que l’emprunteur ne contracte un nouvel emprunt.

Alors que Rights and Media Funding Limited était réticent à renoncer à sa protection contre un éventuel défaut de paiement, le plan du MSP est devenu irréalisable. La principale préoccupation du prêteur, cependant, était que MSP n’investissait pas suffisamment d’argent dans le club en échange de ses capitaux propres et qu’Everton avait simplement besoin de plus de liquidités.

C’est peut-être vrai, mais le club ne recevra désormais plus rien du MSP. Mais le groupe américain procède au prêt de 100 millions de livres sterling à la société du stade, même s’il ne s’agit désormais que d’un simple prêt et non d’une dette convertible.

Cela devrait permettre à Moshiri de rembourser les 40 millions de livres sterling qu’il a empruntés à l’homme d’affaires anglais Andy Bell en mai, qui ont toujours été destinés à servir de prêt relais pour l’investissement plus important du MSP. Bell, le fondateur de la plateforme de négociation d’actions AJ Bell, a prêté de l’argent à la société du stade via sa société d’investissement familiale Blythe Capital.

Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est si le prêt du MSP débloquera désormais le reste du financement nécessaire pour achever le stade.

Le plan initial était que les 260 millions de livres sterling restants proviendraient d’un prêt à la construction sur cinq ans accordé par les banques mondiales JP Morgan et MUFG, mais cela reposait sur la prise de participation de MSP dans l’entreprise.

Les supporters du club auront cependant des préoccupations plus pressantes. Au cours des deux saisons précédentes, ils ont surmonté des batailles de relégation serrées et ont connu un début de campagne difficile 23-24 – après avoir perdu leurs deux premiers matches. Le club n’a également recruté que quatre nouveaux joueurs cet été et le seul à avoir payé des frais, l’attaquant de 19 ans Youssef Chermiti, n’est pas assez en forme, selon le manager Sean Dyche.

MSP étant exclu en termes d’investissements supplémentaires, Moshiri tente de trouver des alternatives, notamment en reprenant les négociations avec la société d’investissement 777 Partners, basée à Miami. Reste à savoir si ces négociations iront plus loin que celles qui ont eu lieu plus tôt cette année.

Les problèmes d’Everton, cependant, vont au-delà de l’incapacité à trouver de nouveaux investissements et d’un début de saison lent. Ils ont perdu plus de 400 millions de livres sterling entre 2018 et 2022 et font actuellement l’objet d’une enquête par un comité indépendant pour d’éventuelles violations des règles de dépenses de la ligue. Une décision est attendue plus tard cette année.

Moshiri, un Anglo-Iranien de 68 ans, a acheté le club en 2016, après avoir détenu une participation minoritaire dans Arsenal avec son partenaire commercial Alisher Usmanov. Moshiri, qui est basé à Monaco, a investi au moins 750 millions de livres sterling dans Everton, avec très peu de choses à montrer pour sa générosité, à part un stade à moitié construit au bord de la Mersey.

Son approche des dépenses gratuites dans le football avait du sens tant qu’il avait accès au soutien financier d’Usmanov, mais cela a été dramatiquement interrompu l’année dernière lorsque l’oligarque d’origine ouzbèke a été ajouté à la liste des personnes sanctionnées par le Royaume-Uni à la suite de la décision russe. invasion de l’Ukraine. Cela a forcé Everton à annuler plusieurs parrainages lucratifs avec des sociétés appartenant à Usmanov et a ouvert un autre trou dans le plan de financement du stade, car Usmanov allait fournir un partenaire pour les droits de dénomination.

Everton, membre fondateur de la Ligue de football, a concouru dans l’élite du football anglais pendant un nombre record de 120 saisons. Et, malgré 28 ans de disette de trophée, ils restent l’une des équipes d’Angleterre les plus titrées en termes d’argenterie.

Créée par l’agent sportif Jeff Moorad et l’investisseur Jahm Najafi, MSP se décrit comme une société de capital-investissement qui investit dans des équipes, des ligues et des entreprises liées au sport. Il détient des participations dans l’équipe de football espagnole d’Alcorcon, l’équipe allemande d’Augsbourg et l’équipe portugaise d’Estoril, ainsi que des actions dans McLaren de F1 et les Phoenix Suns de NBA.

Everton, MSP et Moshiri ont tous été invités à commenter mais ont refusé de le faire.

(Photo : Getty Images)