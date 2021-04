Plus de 60 députés et pairs ont apporté leur soutien à une lettre adressée au secrétaire aux sports, Oliver Dowden, appelant à une législation permettant un modèle de propriété des supporters pour les clubs de football au Royaume-Uni.

Parmi les signataires de la lettre, rédigée par la députée Kate Osborne, figurent Jeremy Corbyn, Caroline Lucas et Diane Abbott.

Il appelle à l’introduction d’un modèle de propriété de 50 + 1 ventilateurs, similaire à celui observé en Allemagne.

Le soutien à la lettre s’est renforcé après l’échec de l’échappée de la Super League européenne par six clubs de Premier League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham.

La lettre se lit comme suit: «Nous écrivons pour appeler le gouvernement à s’engager maintenant à légiférer pour assurer l’avenir de notre jeu national dans le prochain discours de la reine.

Image:

La députée Kate Osborne a appelé à un modèle de propriété de 50 + 1 fans



« La décision ratée de six des plus grands clubs d’Angleterre de faire partie d’une » super ligue européenne « a mis en évidence le peu de contrôle que nous avons en tant que nation sur notre match national, et nous savons que la menace n’a pas disparu. La semaine quasiment faite à la communauté du football montre que le changement est nécessaire. Nous pensons que ce moment doit servir de catalyseur pour donner aux supporters un réel intérêt dans leurs propres clubs. «

Dans la pratique, les détenteurs d’abonnements d’un club de football détiendraient une participation de 51%, un scrutin sur tout changement majeur nécessitant une majorité de 51% pour approbation. Le modèle 50 + 1 signifie que les supporters peuvent voter pour les investisseurs du club, ce qui permet aux supporters de contrôler démocratiquement leur club

La lettre dit qu’il était encourageant d’entendre l’examen mené par les fans sur la gouvernance du football, présidé par la députée Tracey Crouch, envisagera le modèle allemand de propriété des fans.

Image:

Les fans de clubs allemands ont 51% des droits de vote



Lundi, Dowden a annoncé qu’il n’avait « pas d’autre choix » que d’agir rapidement et de lancer l’engagement manifeste du gouvernement à l’égard de l’examen.

Il examinera le potentiel de changements dans les modèles de propriété, la gouvernance, la façon dont les financements circulent dans le jeu et comment donner aux supporters un plus grand mot à dire dans la gestion du jeu.

L’examen visera à:

Évaluer le contrôle actuel des finances du club et des rapports administratifs

Évaluer les flux financiers à travers toute la pyramide du football

Examiner les protections géographiques, historiques et identitaires des clubs

Examiner les intérêts du club et les systèmes de ligue et comment ceux-ci interagissent au sein de la pyramide

Crouch rencontrera régulièrement le ministre des Sports Nigel Huddlestone avant de faire des recommandations finales sur les mesures qui peuvent et devraient être prises et comment elles devraient être mises en œuvre.

Le rapport sera ensuite présenté à Huddlestone, Dowden et la Football Association avant d’être présenté au Parlement.