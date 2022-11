Propriété de Manchester United : la famille Glazer prête à vendre le club | Nouvelles du football

Déclaration de Manchester United

« Manchester United plc (NYSE : MANU), l’un des clubs sportifs les plus prospères et les plus historiques au monde, annonce aujourd’hui que le conseil d’administration de la société (le « conseil ») entame un processus d’exploration d’alternatives stratégiques pour le club.

“Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial.

“Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société. Cela comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale, chacune dans le contexte de l’amélioration du succès à long terme des équipes masculines, féminines et académiques du club. équipes et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes.

Les co-présidents exécutifs et directeurs, Avram Glazer et Joel Glazer ont déclaré : « La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers. Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du Club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques. Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le Club aujourd’hui et à l’avenir. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes. »

« The Raine Group agit en tant que conseiller financier exclusif de la société et Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique de la société.

« Rothschild and Co. agit en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de la famille Glazer.

« Rien ne garantit que l’examen en cours aboutira à une transaction impliquant la société. Manchester United n’a pas l’intention de faire d’autres annonces concernant l’examen à moins que et jusqu’à ce que le conseil d’administration ait approuvé une transaction spécifique ou une autre ligne de conduite nécessitant une annonce officielle.