Propriété de la semaine : une maison historique de 769 000 $ dans un bungalow Cliff

Où c’est

2122, 5e rue Sud-Ouest

L’histoire

La résidence Ernest S Leonard a été construite pour la première fois en 1910 et est une excellente représentation du style néo-Queen Anne. Ce style architectural présente des façades asymétriques, des lignes de toit fortement inclinées, des câbles orientés vers l’avant et des tours circulaires ou carrées. Cette maison est revêtue de brique rouge et comprend un porche d’une demi-largeur sur deux étages.

Le premier propriétaire de la maison était Frederick John Marshall, un commerçant de l’Ontario qui a acheté la maison en 1910 mais n’y vivait pas. Le premier résident enregistré de la maison était Ernest S Leonard, l’homonyme de la maison.

Quoi aimer

La maison est divisée en deux suites. Cependant, ces suites n’ont pas été soumises au processus d’autorisation approprié auprès de la ville de Calgary pour être considérées comme légales et sont donc considérées comme des « suites illégales ».

La première suite accède à l’étage supérieur et au loft et la seconde accède au rez-de-chaussée et au sous-sol, avec des portes séparées dans chaque suite.

L’étage supérieur moderne est un design lumineux et accueillant avec un salon confortable situé autour de la baie vitrée. La cuisine dispose d’un grand espace de rangement, d’appareils modernes, d’un comptoir et de sièges en îlot. Un salon fonctionnel peut être utilisé comme salle à manger, espace de yoga, bureau à domicile ou coin de lecture. L’étage principal de cette suite dispose également d’un patio offrant une vue panoramique sur le centre-ville. La chambre principale comprend une cheminée décorative qui ajoute à l’attrait de la pièce. À l’étage, l’accès au loft de la maison peut facilement être utilisé comme deuxième chambre avec suffisamment d’espace et des plafonds voûtés qui ajoutent à l’espace du loft. Une salle de bains au niveau supérieur et une buanderie complètent cette suite.

La deuxième suite est répartie au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison. La configuration de la cuisine et de la salle à manger rappelle un restaurant classique, avec des touches de couleurs vives, des sols en damier et des appareils électroménagers blancs. Le séjour s’articule autour d’une cheminée en brique avec une baie vitrée. Le rez-de-chaussée comprend sa propre chambre, tandis que le sous-sol offre suffisamment d’espace pour ajouter une autre chambre. Cette suite possède une salle de bain au rez-de-chaussée, une deuxième salle de bain au sous-sol et une buanderie séparée.

Ce qu’il faut considérer

Cette maison a beaucoup d’attrait historique et moderne. Les « suites illégales » divisées en font un aménagement idéal pour une famille d’âge mûr qui souhaite rester ensemble tout en profitant de l’intimité. Les nombreuses attractions de Mission/Cliff Bungalow et la très animée 17th Avenue SW se trouvent toutes à proximité.

Les statistiques

2 067,94 (superficie totale de la maison)

Deux chambres

Trois salles de bains

Deux cuisines

Divisé en deux « suites illégales » (étage supérieur et loft, rez-de-chaussée et sous-sol)

Pont supérieur et patio inférieur

Construit en 1910

Inscrit pour 769 000 $ auprès d’un agent immobilier Aly Remtulla de RE/MAX Maison de l’Immobilier.

À l’intérieur de la maison

L’étage supérieur et la suite loft disposent d’un salon lumineux et confortable avec une baie vitrée qui accueille la lumière naturelle.

La cuisine est équipée de nombreux rangements, de sièges en îlot et d’un accès à l’extérieur.

La chambre principale est une retraite tranquille avec un éclairage naturel, une cheminée décorative et un espace pour des sièges supplémentaires.

La salle de bain offre un aménagement en trois parties avec une configuration douche/baignoire, un lavabo, des toilettes et des étagères montées.

Le loft à l’étage peut facilement être transformé en une grande et spacieuse chambre, un espace de yoga privé ou un bureau à domicile.

La deuxième suite de la maison est répartie au rez-de-chaussée et au sous-sol. Le salon dispose également d’une cheminée et d’une baie vitrée pour beaucoup de lumière.

La cuisine fantaisiste présente des touches de couleurs vives, des sols en damier et une table à manger.

La chambre principale de la deuxième suite est également spacieuse et peut accueillir un bureau et des sièges confortables.

Le sous-sol offre amplement d’espace pour une deuxième chambre, un espace de loisirs et plus encore.

Vous avez une maison à vendre que vous aimeriez partager pour considération dans cette chronique ? Faites-le-nous savoir.