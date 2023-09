Propriétaires potentiels d’Everton : Alan Myers examine ce que nous savons sur 777 Partners et ce à quoi nous pouvons nous attendre | Actualités footballistiques

La décision de Farhad Moshiri de choisir de vendre la totalité de sa participation dans Everton, qu’il détient depuis 2018, a peut-être surpris certains, mais l’homme d’affaires monégasque a clairement conclu que c’était dans le meilleur intérêt du club. et son avenir.

Cependant, ce n’était pas son intention initiale, car il avait d’abord cherché à investir dans le club de Premier League.

Comme le suggérait l’échec de l’accord avec MSP Sports Capital, le modèle initial consistait à apporter cet investissement tout en conservant une bonne partie du club.

L’accord avec 777 Partners, un courtier en investissement basé à Miami, verra Moshiri rompre ses liens avec le club après sept années tumultueuses qui ont d’abord offert à une base de fans qui souffre depuis longtemps l’espoir d’une nouvelle aube, similaire à celle observée à Manchester City et plus encore. récemment à Newcastle United.

Ce qui a suivi a été tout sauf le cas, malgré le fait que Moshiri ait investi plusieurs centaines de millions de livres.

Une tempête parfaite de mauvaise gestion, de décisions erratiques et de recrutement dispersé a plongé Everton dans un trou noir financier, qui a entraîné une spirale descendante qui s’est traduite sur le terrain sous la forme de deux relégations très proches.

La guerre en Ukraine et le gel ultérieur des revenus provenant des accords de sponsoring avec le partenaire commercial et ami de longue date de Moshiri, Alisher Usmanov, sont sans aucun doute un facteur majeur dans l’aggravation de la situation.

Le plus notable d’entre eux était un accord de 300 millions de livres sterling sur les droits de dénomination du stade, garantissant la construction du futur nouveau domicile du club à Bramley Moore Dock, que Moshiri lui-même a financé à ce jour. En effet, l’homme de 68 ans a investi près de 700 millions de livres sterling au cours de son mandat.

La construction de ce stade est cruciale pour l’avenir du club et générera une augmentation des revenus annuels d’une valeur estimée à 60 millions de livres sterling. Moshiri a rendu cela possible alors que de nombreux efforts précédents avaient échoué sous la propriété de Bill Kenwright et True Blue.

Les investissements importants actuellement consacrés au stade porteront sans aucun doute leurs fruits, car le coût futur de la construction d’une telle structure présenterait de grands défis pour les autres clubs qui pourraient espérer emboîter le pas.

Il ne fait aucun doute que si l’invasion de l’Ukraine par Poutine n’avait pas eu lieu, je ne serais pas en train d’écrire cet article. La perte de revenus due à la guerre a considérablement modifié le paysage et a conduit au projet de changement de propriétaire.

Mais qu’en est-il des futurs propriétaires – 777 Partners ? Qui sont-ils? Dans quelle mesure leur propriété du club sera-t-elle différente, s’ils répondent à toutes les exigences réglementaires dans les mois à venir ?

La perception du groupe a été marquée par le scepticisme de la part de nombreux fans d’Everton et de certains membres de la communauté du football au sens large. En effet, le contrôle minutieux de la propriété est désormais un sujet de discussion aussi important dans le football qu’un triplé en finale de coupe ! Les fans sont fortement investis dans la propriété de leur club et dans les intentions de ceux qui le possèdent.

Cet examen minutieux ne sera pas moins intense à Everton. 777 sont arrivés sous la bannière d’un « modèle d’investissement multi-clubs » – ils possèdent des participations dans un certain nombre de clubs bien connus à travers le monde, comme Séville en Espagne, Gênes en Italie, Vasco da Gama au Brésil, le club allemand du Hertha Berlin, Le Paris FC en France et quelques autres de Belgique à Melbourne.

Il y a eu un certain succès avec ces clubs sous la forme de promotions pour Gênes et Vasco da Gama, et le Paris FC occupe la tête de sa division en France. Mais les supporters du Standard de Liège ont exprimé leur mécontentement à l’égard du groupe, en brandissant des banderoles de protestation lors d’un récent match.

Les nouveaux propriétaires potentiels disposent actuellement d’investissements d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling, et ils n’investissent pas seulement dans le football. Ils détiennent également une participation dans le club de la British Basketball League, les London Lions, ainsi que dans des sociétés de droits sportifs en Amérique du Sud.

777 devra convaincre les fans du club, le monde du football au sens large et les instances dirigeantes de leur aptitude à reprendre une institution aussi importante qu’Everton Football Club. Le club a une tradition et une histoire énormes, mais il a également perdu son chemin, déclinant progressivement du sommet du football anglais au cours des 28 dernières années, où Everton était auparavant un leader et un pilier.

C’est un club qui a besoin d’unité et d’idées neuves.

D’après ce que je comprends, la stratégie principale de 777 Partners est de transformer les entreprises dans lesquelles ils investissent en organisations financières solides, robustes et autonomes, ce dont on pourrait dire qu’Everton pourrait certainement bénéficier.

Ils cherchent à maximiser la commercialité et le parrainage, en introduisant de la diversité dans le modèle économique. Tout cela semble intrigant et bienvenu, mais comme quelqu’un l’a dit un jour, « tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il se fasse frapper au visage ».

Everton et ses fans ont reçu de bons coups sur une longue période, presque au point où les fans ont au moins l’air ivres.

Dans le football, les résultats sur le terrain comptent et c’est une tâche difficile pour tous les propriétaires – sans parler des nouveaux – de réussir simultanément sur et en dehors du terrain.

Il est bien trop tôt pour évaluer 777 partenaires et leur aptitude. Ils doivent exposer leurs plans et doivent être entendus avant d’être jugés avec un quelconque degré d’équité et d’analyse ultime.

Ils devront faire preuve de leur force financière et morale. Ils seront également jugés sur les premières décisions qu’ils prendront concernant le conseil d’administration existant, y compris le président Kenwright et quelle implication il aura ou non à l’avenir.

Ce qui est important, c’est la manière dont ils ont l’intention de gérer le club, la culture qu’ils souhaitent adopter et la manière dont ils la communiquent à une base de fans passionnés. Cela fait défaut au club depuis un certain temps et c’est quelque chose que les fans réclament de plus en plus ces dernières années.