Propriétaires de OnePlus 10 Pro, votre Android 13 Beta est arrivé

Un autre appareil Android obtient son premier aperçu d’Android 13 ce mois-ci, à savoir le OnePlus 10 Pro de OnePlus.

À l’intérieur, les propriétaires de 10 Pro peuvent s’attendre à un tas de goodies inclus dans OxygenOS 13, tels que la mise à niveau Quantum Animation Engine 4.0, expérience Quick Settings optimisée, plus d’outils de balisage, optimisations Always On Display, et bien d’autres choses encore.

Bien sûr, il ne s’agit que de la version bêta 1, vous pouvez donc vous attendre à des bogues, ainsi qu’à des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Nous avons tous ces détails ci-dessous.

Télécharger

Tu veux essayer? Rendez-vous simplement sur les forums OnePlus, téléchargez le fichier approprié pour votre appareil et suivez les instructions indiquées. OnePlus continue de faire du clignotement des fichiers bêta un processus extrêmement simple. C’est aussi simple que de télécharger le fichier, de le placer dans le répertoire de stockage interne de votre téléphone, puis d’appuyer sur quelques boutons. C’est vraiment aussi simple que cela.

Ci-dessous, nous avons répertorié tous les problèmes connus de la version bêta, ainsi que le journal des modifications complet. Prendre plaisir.

Qu’est-ce qui est cassé

Il n’y a pas de réponse lorsque vous cliquez sur Capturer le journal après avoir changé d’utilisateurs multiples/cloneur de système/langues. (Vous devez d’abord changer d’utilisateurs multiples/cloneur de système/langues avant de capturer le journal dans l’outil de commentaires).

Un point s’affichera anormalement lors de l’appairage Bluetooth.

Les photos peuvent être floues lorsque vous prenez plusieurs photos de personnes avec le mode Ultra Dark et effectuez un zoom arrière en même temps.

L’écran se fige lors de la prise de vidéos dans des scénarios spécifiques.

Les images peuvent ne pas être enregistrées lors de la prise de photos de personnes en faisant un zoom arrière 3,3x.

Il y aura un écran noir lorsque la caméra se fige.

Les vidéos peuvent s’afficher en vert lorsqu’elles sont tournées en mode FILM.

Les images peuvent être noires lorsque vous prenez des photos dans l’obscurité avec le mode nuit.

Quoi de neuf

Concevoir Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs. Efficacité Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître l’étagère par défaut. Interconnexion transparente Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide. Personnalisation Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent du canevas, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles. Sécurité et confidentialité Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés. Santé & Bien-être numérique Ajoute Kid Space, fournissant une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’affichage de protection des yeux. Optimisation des performances Optimise les effets Dolby Sound avec une meilleure perception spatiale du champ sonore et une source sonore plus précise. Expérience de jeu Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

// OnePlus