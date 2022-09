Propriétaires de Galaxy S21 et Galaxy Watch 4, grosse mise à jour entrante

Samsung a annoncé plus tôt cette semaine qu’il commençait à expédier ses dernières versions de One UI, les mêmes que celles livrées sur ses nouveaux appareils pliables et portables, sur des appareils plus anciens. Verizon vient de confirmer que ses propres variantes du Galaxie S21 et les gammes Galaxy Watch 4 reçoivent maintenant ces mises à jour.

C’était rapide.

Pour la gamme Galaxy S21, il reçoit One UI 4.1.1, avec des fonctionnalités telles que Private Share et Smart View répertoriées comme points forts. Pour les numéros de build, le S21 aura G991USQU5CVH8S21+ aura G996USQU5CVH8et le S21 Ultra aura G998USQU5CVH8.

Pour les propriétaires de Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic mis à niveau vers Wear OS 3.5 avec One UI 4.5 en haut, le journal des modifications répertorie les cadrans de montre les plus mis à jour (les mêmes que ceux lancés sur la gamme Watch 5), AR Emoji mis à jour, nouveau clavier QWERTY et beaucoup plus.

Watch 4, Watch 4 Classic Numéros de construction mis à jour

Regarder 4 : R865USQU1GVH2 (40mm), R875USQU1GVH2 (44mm)

: R865USQU1GVH2 (40mm), R875USQU1GVH2 (44mm) 4 Classique: R885USQU1GVH2 (42mm), R895USQU1GVH2 (46mm)

Ce sont de grosses mises à jour, alors soyez à l’affût d’elles.

// Verizon