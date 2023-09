Propriétaire d’une garderie de New York et voisin arrêté après le décès d’un enfant d’un an

NEW YORK –

Le propriétaire d’une garderie de New York et un locataire vivant dans l’immeuble ont été arrêtés samedi après la mort d’un garçon d’un an et de trois autres jeunes enfants rendus malades par ce que les autorités ont décrit comme une exposition apparente aux opioïdes.

Les arrestations ont eu lieu un jour après que les autorités ont découvert quatre jeunes enfants – âgés de 8 mois à 2 ans – montrant des signes d’une surdose présumée d’opioïdes après avoir passé du temps à la garderie du Bronx, Divino Nino.

Nicholas Dominici, un enfant d’un an, a été déclaré mort dans un hôpital local. Trois autres personnes ont été réanimées après que les médecins ont administré des doses du médicament anti-overdose Narcan, ont indiqué les autorités.

Samedi soir, la police a arrêté le propriétaire de l’établissement, Grei Mendez, 36 ans, et un locataire de l’immeuble, Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, pour meurtre par indifférence dépravée, agression et possession criminelle de stupéfiants, dont du fentanyl.

Ils devraient être traduits en justice dimanche.

La cause du décès de Dominici fait toujours l’objet d’une enquête menée par le médecin légiste de la ville.

La police a déclaré avoir trouvé une presse à kilos – un appareil utilisé pour emballer de grandes quantités de drogues – après avoir exécuté un mandat de perquisition dans la garderie, une opération à domicile qui a ouvert ses portes dans le quartier de Kingsbridge, dans le Bronx, plus tôt cette année.

Les parents de Nicholas, Zoila Dominici et Otoniel Feliz, ont déclaré que leur jeune enfant avait commencé à fréquenter le centre il y a seulement une semaine.

« Il était si intelligent. Il répétait tout ce que vous lui disiez », a déclaré Dominici à la station. « Il avait tellement d’amour. Tous ceux qui le connaissaient l’appréciaient, tous nos voisins. »

La ville de New York, comme une grande partie du pays, a connu une augmentation des décès liés aux opioïdes, la grande majorité des décès étant désormais attribués au Fentanyl, un opioïde de synthèse qui peut être plus de 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Lors d’une conférence de presse samedi, le maire Eric Adams a déclaré que la mort de Dominici mettait en évidence les défis auxquels la ville est confrontée dans sa lutte contre les opioïdes.

« Cette crise est réelle et constitue un véritable signal d’alarme pour les personnes qui ont des opioïdes ou du fentanyl chez elles », a déclaré Adams. « Le simple contact est mortel pour un adulte et extrêmement mortel pour un enfant. »

Des études ont montré que les jeunes meurent de plus en plus de surdoses involontaires de drogues, les opioïdes étant désormais les substances les plus courantes contribuant aux intoxications mortelles chez les jeunes enfants.

Dans les cas où des enfants ont été exposés à des opioïdes, presque tous impliquaient des enfants qui avaient ingéré la substance par voie orale, plutôt que de la toucher ou de l’inhaler, selon une étude de 2019 publiée dans le Journal of Pediatrics.

Les autorités n’ont pas indiqué comment, selon elles, les enfants étaient entrés en contact avec la drogue.