Propriétaire des droits de récupération du Titanic organisant un service commémoratif virtuel pour le passager d’OceanGate

La société qui détient les droits de sauvetage du Titanic organise mercredi un service commémoratif virtuel pour l’un des cinq passagers décédés à bord du submersible OceanGate Titan.

RMS Titanic Inc. a déclaré dans une série de tweets que l’événement en l’honneur du marin français Paul-Henri Nargeolet, qui est diffusé à 14 h 30 HE, « fournira un débouché aux communautés mondiales du Titanic et de l’océanographie pour se souvenir de notre collègue et ami, et exprimer notre chagrin ensemble ».

« Cinq hommes, maris, pères, fils, dont un âgé de seulement 19 ans, ont péri ensemble et nous exprimons à nouveau nos condoléances aux familles et aux amis des personnes disparues », a déclaré la société. « Nous sommes tous profondément en deuil. »

Nargeolet était le directeur de la recherche sous-marine pour la société basée à Atlanta, selon l’Associated Press.

OCEANGATE SUSPEND TOUTE EXPLORATION ET OPÉRATIONS COMMERCIALES APRÈS L’IMPLOSION DE TITAN SUB

L’événement survient environ deux semaines après qu’OceanGate Expeditions a suspendu indéfiniment toutes ses opérations d’exploration et commerciales à la suite de la panne catastrophique de son submersible Titan fin juin.

OceanGate a fait l’annonce via une bannière sur son site Web. La société avait auparavant proposé des billets coûteux pour visiter le fond de l’océan et l’épave du Titanic.

« OceanGate a suspendu toutes les opérations d’exploration et commerciales », lit-on dans l’annonce en rouge.

Le submersible Titan a subi une implosion catastrophique 1 heure et 45 minutes après le début de sa descente vers l’épave du Titanic. Les passagers submersibles comprenaient le milliardaire britannique Hamish Harding, le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le couple père-fils Shahzada Dawood et Suleman Dawood, et Nargeolet.

OceanGate avait facturé aux touristes 250 000 $ pour un billet sur le submersible pour visiter l’épave légendaire du Titanic. Les experts juridiques disent que les familles des personnes à bord n’ont pas de recours légal pour poursuivre la société.

LE CANADA OUVRE UNE ENQUÊTE SUR UN VOYAGE MORTEL OCEANGATE VERS LES RUINES TITANIC

En plus des débris, les équipes de récupération ont trouvé des « restes humains présumés » parmi l’épave.

La recherche du sous-marin a duré des jours, et il y avait des spéculations selon lesquelles les personnes à bord pourraient être encore en vie, respirant grâce aux 96 heures d’oxygène à bord de l’engin. Des débris de l’engin ont été retrouvés le 22 juin et tous ceux à bord ont été confirmés tués.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une agence gouvernementale canadienne, le Bureau de la sécurité des transports du Canada, a également annoncé fin juin qu’elle ouvrait une enquête sur le submersible OceanGate Titan et le cargo qui a fourni un soutien depuis la surface.

« Conformément à la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et aux accords internationaux, le BST, en tant qu’autorité d’enquête de l’État du pavillon du navire de soutien impliqué dans l’événement, mènera une enquête de sécurité concernant les circonstances de cette opération menée par le navire battant pavillon canadien Polar Prince », avait-il déclaré à l’époque. « Une équipe d’enquêteurs du BST se rend à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) pour recueillir des renseignements, mener des entrevues et évaluer l’événement. Au cours des prochains jours, nous coordonnerons nos activités avec les autres organismes concernés.

Adam Sabes de Fox News a contribué à ce rapport.