Propriétaire de St. John’s dont la maison a été utilisée dans une arnaque à la location avertissant les autres

Une femme dont l’adresse a été utilisée par des escrocs des dizaines de fois avertit les personnes qui cherchent un logement dans la région de St. John’s d’être à l’affût des escroqueries.

Mickie Blackwood, qui habite près de l’Université Memorial, demande régulièrement à des locataires potentiels de venir visiter un appartement qu’elle n’a pas.

Elle estime qu’entre 35 et 40 personnes sont venues attendre un visionnage au cours des trois dernières années.

« C’était à peine perceptible au début, donc je n’y ai pas vraiment réfléchi », a-t-elle déclaré. « Il a repris l’année dernière, et de janvier à fin mars, c’était hebdomadaire – parfois deux par semaine. »

La maison de Mickie Blackwood sur Appledore Place, près de l’Université Memorial, a été utilisée par des escrocs profitant des étudiants à la recherche d’un logement. (Jenna Reid/CBC)

Cela a atteint son paroxysme en février, lorsque quelqu’un est venu pour une visite – ce qui a donné une explication émotionnelle sur le fait de faire un dépôt sur l’appartement inexistant qu’il a vu dans une annonce publiée sur un groupe de logement étudiant sur Facebook.

« Ce jeune homme est venu, et il avait vu l’annonce et voulait voir l’appartement, et j’ai dit : ‘Il n’y a pas d’appartement’, et il a failli fondre en larmes », a-t-elle déclaré.

« Mon cœur vient de se briser pour lui parce que tous les autres, je demandais toujours, ‘Avez-vous envoyé de l’argent?’ et ils ont toujours dit non. Il a été le premier à dire oui », a déclaré Blackwood.

Cela a incité Blackwood à se tourner vers les médias sociaux pour avertir les autres de l’arnaque.

« Ils viennent et ils ont cet espoir sur leur visage et je dois anéantir cet espoir – ce qui me brise aussi le cœur – mais nous ne prévoyons pas de louer. Nous sommes tous les deux à la retraite, nous profitons de cette maison pour nous seuls, alors tu sais que c’est dur », a-t-elle dit.

Holly Halfyard, agent immobilier chez Krown Property Investments, affirme que les escrocs profitent de la demande de logements. (Jenna Reid/CBC)

L’escroquerie devient de plus en plus courante

Holly Halfyard, un développeur d’affaires et un agent immobilier de Krown Property Investments, a également dû émettre un avertissement l’année dernière après qu’un escroc a pris des images et des descriptions de l’une de leurs annonces et a créé une annonce en double demandant aux locataires potentiels des dépôts de garantie et le premier mois de loyer.

« Nous avions un locataire qui reconnaissait notre entreprise et savait que nous avions géré l’immeuble, alors ils nous ont contactés et nous ont dit ce qui se passait », a déclaré Halfyard. « Mais c’est fou comme les gens… peuvent être si malveillants en essayant d’arnaquer les locataires potentiels. »

Halfyard connaît bien le marché locatif de St. John’s et pense que les arnaques au logement sont de plus en plus courantes en raison de la crise du logement.

Pour les éviter, elle recommande aux gens de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils envoient de l’argent ou des informations au propriétaire et lorsqu’ils se rendent à des visites.

« Vérifiez toujours les informations », a-t-elle déclaré. « Si vous parlez à quelqu’un et que vous ne savez pas s’il s’agit d’un propriétaire légitime ou non, cela ne ferait pas de mal de demander un ancien locataire qui aurait pu traiter avec ce propriétaire. »

Elle suggère également d’envoyer un ami ou un membre de la famille visiter un appartement si le locataire potentiel ne peut pas le voir lui-même.

Halfyard met également en garde contre certains drapeaux rouges lors de la recherche d’appartement, y compris des messages avec des problèmes grammaticaux, des photos qui semblent trop belles pour être vraies et une pression pour l’argent.

« S’ils évitent les questions sur l’appartement et qu’ils font juste pression sur vous pour le premier mois de loyer ou le dépôt de garantie, cela devrait déclencher des signaux d’alarme », a déclaré Halfyard.

En vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation de la province, un propriétaire ne peut pas demander plus des trois quarts du loyer à titre de dépôt de garantie, a-t-elle déclaré.

« Si quelqu’un demande plus de 75% du loyer, cela devrait certainement déclencher un signal d’alarme car vous ne pouvez pas faire cela. »

En avril, Mickie Blackwood a publié sur Facebook un avertissement aux chasseurs d’appartements contre les arnaques à la location qui se produisaient à St. John’s. (Mickie Blackwood/Facebook)

Signaler une fraude

Gendarmerie royale de Terre-Neuve Const. James Cadigan a déclaré que la police avait reçu des plaintes concernant des escroqueries à la location.

Il recommande aux gens de demander des informations générales sur la propriété et une visite virtuelle s’ils ne peuvent pas visiter.

« On entend souvent dire que les individus qui semblent être ciblés sont des individus qui ne semblent pas pouvoir visiter la propriété annoncée », a déclaré Cadigan, qui recommande aux gens de signaler tout soupçon de fraude au RNC ou au Centre antifraude du Canada.

Pendant ce temps, il y a des gens qui essaient d’aider.

Ben Strickland accueille et aide des étudiants internationaux à s’installer à St. John’s depuis 2010.

Il n’est pas affilié à l’Université Memorial, mais les étudiants internationaux le recommandent à d’autres étudiants entrants.

« Ils m’ont contacté avant même de venir à Terre-Neuve », a-t-il déclaré. « Je les aide à trouver un logement sûr et à mettre en place leur service bancaire et cellulaire et même à naviguer dans l’épicerie. »

Strickland aide souvent les étudiants internationaux à trouver des endroits sûrs où vivre, les aidant à éviter les escroqueries.

« Beaucoup demandent mon aide pour trouver un endroit avant de venir afin de ne pas se faire arnaquer », a-t-il déclaré. « Une fois qu’ils auront trouvé un endroit, je regarderai et m’assurerai que c’est un endroit sûr pour de vrai, et souvent ce ne l’est pas. »

