Propriétaire de Sensodyne, Advil fait ses débuts sur le marché pour 620 milliards de rands, la plus grande cotation européenne depuis plus de 10 ans

Le fabricant britannique de médicaments GSK a cédé lundi son activité de santé grand public.

La nouvelle société, Haleon, devient la plus grande entreprise autonome de santé grand public au monde.

Après avoir gagné environ 9,6 milliards de livres l’année dernière, Haleon devrait rapporter 10,7 milliards de livres en 2022.

Dans une refonte de longue date de son activité, le fabricant britannique de médicaments GSK a cédé lundi son activité de santé grand public dans la plus grande cotation en Europe depuis plus d’une décennie.

La nouvelle société, Haleon, devient la plus grande entreprise autonome de santé grand public au monde, abritant des marques telles que le dentifrice Sensodyne et les analgésiques Advil.

Les actions de Haleon ont commencé à se négocier à 330 pence lundi matin, donnant à l’entreprise une valorisation boursière d’environ 30,5 milliards de livres (~ 621 milliards de rands).

Le prix initial de la société était largement conforme aux attentes du marché, selon deux banquiers impliqués dans l’opération.

Cependant, la valorisation actuelle de Haleon est inférieure aux attentes.

Même en tenant compte des quelque 10 milliards de livres de dette, la valorisation de Haleon est inférieure à la valeur d’entreprise de 50 milliards de livres qu’Unilever était prêt à payer pour l’entreprise au début de l’année. GSK avait rejeté l’offre au motif qu’elle était trop basse.

“Les investisseurs pourraient se demander pourquoi GSK n’a pas accepté l’offre beaucoup plus élevée d’Unilever”, a écrit l’analyste d’AJ Bell, Danni Hewson, dans une note.

Les actions de GSK ont augmenté d’environ 0,7% à 09h17 GMT, malgré la taille réduite de l’entreprise suite au carve-out, tandis que les actions de Haleon se négociaient à 324 pence.

GSK émerge sous le nom de New GSK, axé uniquement sur les vaccins et les médicaments sur ordonnance. La société a été stimulée par les récents succès des essais cliniques, y compris son potentiel vaccin contre le VRS, et l’activité de fusions et acquisitions.

Haléon

Après avoir gagné environ 9,6 milliards de livres l’année dernière, Haleon devrait rapporter 10,7 milliards de livres en 2022, selon les analystes de Barclays.

Les prévisions de juin de GSK concernant la croissance organique annuelle des revenus de Haleon de 4 % à 6 % au cours des trois à cinq prochaines années ont dépassé les attentes de certains analystes.

Il a également rencontré un certain scepticisme chez certains investisseurs compte tenu de la moyenne de 3% à 5% dans l’ensemble du secteur, selon Barclays.

Nouveau GSK

GSK a sous-performé par rapport à ses pairs ces dernières années, en raison d’une baisse de la part des dépenses de R&D, de certains échecs cliniques et de l’absence du marché lucratif du premier ensemble de vaccins Covid-19.

En conséquence, les investisseurs activistes ont fait pression pour une série de changements l’année dernière. Aujourd’hui, la société a un élan de son côté – ses actions ont augmenté de 5% cette année malgré les fortes baisses des marchés boursiers mondiaux.

Mais des interrogations subsistent sur ses perspectives à long terme, avec la perte de l’exclusivité de son médicament clé contre le VIH, le dolutégravir, attendue d’ici 2028.

Cependant, GSK a une longue piste pour exécuter et trouver de nouveaux médicaments, notamment en utilisant potentiellement une partie des 7 milliards de livres générées via le spin-off de Haleon pour financer davantage de transactions.

Consolidation des actions

Une fois la scission terminée, tous les actionnaires de GSK reçoivent une action Haleon pour chaque action GSK qu’ils possèdent.

Pfizer conservera sa participation de 32% dans Haleon, qu’il entend revendre à terme. GSK détiendra jusqu’à 13,5 % dans Haleon, tandis que les 54,5 % restants seront détenus par les actionnaires de GSK.

Après la clôture des marchés lundi, GSK consolidera le cours de son action pour s’assurer que le bénéfice par action et le cours de l’action de la société puissent être comparés aux périodes précédentes, a-t-il déclaré.