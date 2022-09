Propriétaire de Ollie’s Frozen Custard à Sycamore cherchant à vendre l’entreprise – Shaw Local

SYCAMORE — Le propriétaire d’Ollie’s Frozen Custard à Sycamore a l’intention de saisir de nouvelles opportunités et cherche à vendre l’entreprise, tout en s’assurant que l’établissement est entre de bonnes mains.

Ollie’s Frozen Custard a publié une déclaration le 5 septembre sur la future vente, déclarant que la décision d’aller de l’avant a pesé lourdement sur le propriétaire.

“La décision de répertorier et de vendre Ollie’s Frozen Custard a été difficile pour la propriétaire actuelle, Valerie Cranden, mais elle pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre d’apporter de nouvelles idées fraîches à l’entreprise tout en continuant à entretenir l’héritage qui a été construit sur au cours des 37 dernières années », lit-on dans le communiqué.

“Servir des produits de crème pâtissière de qualité fabriqués avec les meilleurs ingrédients est le fondement du succès d’Ollie”, poursuit le communiqué. «Cela, combiné à leur atmosphère familiale, a fait en sorte qu’Ollie’s soit bondé pendant sa saison d’ouverture. Le succès d’Ollie s’est traduit par des clients réguliers et fidèles. Il a également acquis une notoriété à l’extérieur de la communauté, devenant une entreprise incontournable pour les clients de l’extérieur de la ville. »

Ollie’s Frozen Custard s’est installé pour la première fois en 1985. Cranden a commencé à y travailler en 1990 et a ensuite acheté l’entreprise au propriétaire d’origine en 2000.

Cranden a vanté le soutien qu’elle et sa famille ont reçu de la communauté, ainsi que le soutien de ses employés.

“Ollie’s Frozen Custard n’a pas seulement une histoire de clients fidèles, mais aussi une histoire d’employés gentils, travailleurs et dévoués”, indique le communiqué. “Valérie a aimé employer des membres de la communauté environnante au fil des ans, et ces employés ont fait partie intégrante du succès d’Ollie.”

Cranden a l’intention d’aider le nouveau propriétaire, de fournir une formation et d’assurer une transition en douceur avec l’entreprise de crème glacée.

Selon la société de cotation, Groupe immobilier Coldwell Banker. Les agents inscripteurs sont Charles Kirkwood, 630-715-5714, et Kathleen Hammes, 815-761-1024.

Cranden espère également que le nouveau propriétaire maintiendra l’entreprise, mais s’efforcera de l’étendre le cas échéant.

“Valerie a pu agrandir Ollie’s avec l’ajout de Little O’s Frozen Treats, une entité distincte qui servira des festivals, des événements d’entreprise, des salons automobiles et des salles plus grandes dans le nord de l’Illinois”, indique le communiqué. “Elle espère que le nouveau propriétaire continuera à développer Ollie’s tout en conservant son atmosphère de petite ville d’origine.”