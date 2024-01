Propositions de cessez-le-feu et d’accords d’otages d’Israël et du Hamas : ce qu’il faut savoir

Israël et le Hamas ont poursuivi mercredi les négociations indirectes sur un cessez-le-feu, mais le fossé entre les parties est resté important, notamment sur deux questions : la durée de toute pause dans les combats et le sort des dirigeants du Hamas à Gaza, selon des responsables informés de les discussions.

Comment se déroulent les négociations ?

Une trêve d’une semaine en novembre a permis la libération de plus de 100 des otages enlevés lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre ; 240 prisonniers palestiniens ont été libérés dans le cadre de cet accord. Depuis lors, les deux parties ont adopté des positions apparemment insolubles en faveur d’un nouvel accord de ce type.

Les pourparlers ont progressé par à-coups, le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad rencontrant des responsables qatariens au Qatar et en Europe. De nombreux dirigeants politiques du Hamas sont basés au Qatar. L’Égypte, qui borde la bande de Gaza, a également joué un rôle clé.

Les médiateurs ont présenté plusieurs plans au cours des dernières semaines, sans pour l’instant peu de progrès évidents. La durée d’un cessez-le-feu proposé varie de quelques semaines à plusieurs mois. Les informations sur certaines de ces propositions divulguées dans la presse ont suscité une controverse en Israël, où des politiciens de droite ont déclaré qu’ils s’opposeraient aux projets qui, selon eux, mettraient fin prématurément à la guerre.

Brett McGurk, le principal coordinateur du Moyen-Orient à la Maison Blanche, est retourné dans la région dimanche pour travailler à la libération des otages, selon deux responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Quelles conditions sont proposées pour un nouveau cessez-le-feu ?

Les responsables du Hamas affirment qu’ils ne libéreront les otages restants à Gaza, dont le nombre est estimé à plus d’une centaine, que dans le cadre d’un cessez-le-feu global. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a déclaré dimanche qu’il n’accepterait aucun accord de cessez-le-feu permanent qui laisserait le Hamas contrôler Gaza.

Dans le cadre d’un récent accord-cadre, les médiateurs ont proposé une libération progressive des otages et des prisonniers palestiniens restants, dans le but de parvenir à un cessez-le-feu stable, ont déclaré un haut diplomate occidental et un diplomate régional.

Quels sont les principaux points de friction ?

La plus grande pierre d’achoppement est de savoir si un cessez-le-feu serait temporaire, comme le précédent, ou permanent.

Les responsables israéliens ont suggéré qu’ils pourraient envisager un cessez-le-feu permanent si les dirigeants du Hamas à Gaza quittaient la bande de Gaza et s’exilaient, ont indiqué les deux diplomates.

Les responsables du Hamas ont rejeté cette idée. “Le Hamas et ses dirigeants sont sur leurs terres à Gaza”, a déclaré Husam Badran, un haut responsable du Hamas, dans un message texte. “Nous ne partirons pas.”

Autre obstacle possible à ce plan : M. Netanyahu a déclaré en novembre qu’il avait demandé au Mossad « d’agir contre les chefs du Hamas où qu’ils se trouvent », suscitant probablement des craintes au sein du Hamas quant à savoir si les dirigeants seraient moins en sécurité en dehors de Gaza.

Que se passe-t-il après la fin de la guerre ?

Un autre axe de négociation clé concerne l’avenir de la bande de Gaza après le silence des armes.

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils espéraient que l’Autorité palestinienne, qui administre une partie de la Cisjordanie occupée par Israël, reviendrait contrôler Gaza. Les responsables américains aimeraient voir les deux zones incluses dans un futur État palestinien.

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, expulsant le parti rival Fatah, qui domine l’Autorité palestinienne. Si le Hamas reste à Gaza après la guerre, cela constituerait probablement un formidable obstacle.

M. Netanyahu a largement exclu le retour de l’Autorité palestinienne au pouvoir sur Gaza, du moins sous sa forme actuelle. Il a également indiqué qu’il s’opposerait à l’établissement d’une Palestine indépendante après la guerre.

Pour compliquer encore les choses, l’Autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, est confrontée à de graves défis internes. Les sondages montrent régulièrement que la plupart des Palestiniens souhaitent la démission de M. Abbas. Il a été élu pour la dernière fois pour un mandat de quatre ans en 2005, et ses détracteurs l’accusent de présider un régime de plus en plus autocratique qui n’a pas réussi à mettre fin à la domination israélienne.