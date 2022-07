Proposition pour Griner, Whelan suit l’histoire des échanges de prisonniers américano-russes

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, ont refusé de donner plus de détails, mais Kirby a déclaré que l’administration Biden “poursuivait toutes les voies” pour ramener Griner et Whelan à la maison.

La nouvelle de la proposition américaine fait suite à l’échange en avril de l’ancien marine américain Trevor Reed contre le pilote russe Konstantin Yaroshenko en Turquie après des mois de négociations. À l’époque, Bill Richardson, un législateur et diplomate à la retraite qui a aidé à obtenir la libération de Reed, a déclaré au Post qu’il espérait que l’échange ouvrirait la voie à d’autres et montrerait que «les deux pays peuvent, malgré nos énormes différences, réaliser une percée humanitaire. ”

Un échange avec Griner et Whelan serait le dernier en date des décennies d’échanges de captifs entre Washington et Moscou. L’approche a apaisé les tensions et ramené les Américains et leurs alliés chez eux, bien que les critiques aient soutenu que les échanges incitent à prendre les Américains en otage.