C’est le moment hilarant où un renard a renversé un hérisson d’un bol de nourriture dans un jardin de banlieue.

Simon Woodley a filmé l’incident à son domicile de Sunderland la semaine dernière.

Le hérisson peut être vu niché dans le bol qui, selon M. Woodley, était normalement utilisé par le renard.

Le renard égaré avait du mal à trouver un moyen de retirer le hérisson du bol

Le renard a échoué dans sa tentative de pousser le hérisson en utilisant ses pattes avant

Finalement, le renard a compris que mordre le côté du bol lui permettrait de faire basculer le hérisson sur le sol.

Lorsque le renard est arrivé pour son festin de fin de soirée, il a été légèrement perturbé par l’intrus.

Le renard réfléchit momentanément à la manière de déloger le hérisson, qui est protégé par des centaines d’épines acérées.

Au départ, le renard tente de pousser le hérisson hors du bol en utilisant son museau. Ensuite, il essaie en vain d’utiliser sa patte.

Finalement, le renard mord le côté du bol pour renverser le hérisson en le laissant sur le chemin.

Le renard revient peu de temps après pour manger la nourriture restante éparpillée sur le chemin. Le hérisson perd la fête car il reste recroquevillé dans sa boule protectrice.

Selon M. Woodley: «Cela a été pris dans mon jardin à Sunderland. Le hérisson mange de la nourriture pour hérisson et je laisse un œuf pour le renard.

«Le renard a dû penser que le hérisson était assis sur son œuf, mais il a déjà été mangé.

M. Woodley a déclaré qu’il était soulagé qu’aucun animal n’ait été blessé lors de la confrontation.

Selon une nouvelle analyse, les renards roux urbains ressemblent davantage aux chiens domestiques en raison de leur adaptation aux environnements urbains.

L’étude a révélé que les renards urbains au Royaume-Uni ont une capacité de cerveau plus petite que leurs homologues ruraux avec une forme de museau différente aidant également à chercher de la nourriture dans un environnement urbain.

Le hérisson est resté recroquevillé en boule jusqu’à ce que le danger posé par le renard soit passé

La plupart des mesures de verrouillage étant toujours en place, l’étude suggère également qu’il y a eu des observations d’animaux plus fréquentes dans les villes où les renards roux sont bien établis.

Le Dr Kevin Parsons – de l’Institut de la biodiversité, de la santé animale et de la médecine comparée de l’Université de Glasgow – a dirigé l’équipe d’étude.

Il a déclaré: «Nous nous sommes demandé si ce changement de mode de vie était lié aux différences d’adaptation entre les populations urbaines et rurales de renards roux.

« Nous avons évalué les crânes de centaines de renards trouvés à Londres et dans la campagne environnante, et avons constaté que les renards urbains avaient une capacité de cerveau plus petite, mais aussi une forme de museau différente qui les aiderait à se nourrir dans les habitats urbains.

«Cela pourrait nous dire si l’évolution des différences urbaines / rurales était tout à fait unique ou quelque chose qui s’est peut-être déjà produit auparavant.