Proposition d’expansion de la MLB qui pourrait ruiner une rivalité classique des cardinaux

Qu’est-ce que le baseball sans une bonne rivalité ? Les Cardinals, Cubs, Dodgers et Giants pourraient savoir si cette proposition devient réalité.

Dans un article paru cette semaine dans The Athletic, l’analyste de la MLB, Jim Bowden, a présenté sa version de ce à quoi ressemblerait un réalignement avec une extension à 32 équipes. La proposition éliminerait les ligues américaines et nationales et opterait pour des divisions régionales.

Les cardinaux seraient dans la division sud-ouest avec les Royals, les Astros et les Rangers. Les Cubs seraient jumelés avec les White Sox, les Brewers et les Twins. Alors que les Cubs resteraient dans la même division que les Brewers, les Cardinals n’auraient pas d’ennemi de division actuel dans leur groupe.

Les Cardinals et les Astros pourraient raviver une rivalité car les équipes étaient dans la même division avant le passage des Astros à la Ligue américaine en 2013. Les Royals sont des rivaux dans l’État et étaient des adversaires lors de la Série mondiale de 1985. Les Cardinals ont affronté les Rangers lors des World Series 2011.

Les Dodgers seraient dans la division Ouest, tandis que les Giants seraient dans la division Pacific Coast. Ces équipes sont des rivales depuis New York ; la rivalité s’est accrue avec le déménagement dans l’Ouest.

Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations de Bowden.

Selon Fox2News de Saint-Louis, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, soutient une expansion à 32 équipes, selon Sports Business Journal et d’autres sources. Cependant, la ligue n’a pas donné de détails sur le moment ou la manière dont une augmentation se produirait.

La façon dont cela se déroulera finalement pour les cardinaux dépendra des villes que la MLB choisira de développer. Selon le rapport Fox2News, certaines villes que la MLB pourrait envisager d’étendre comprennent Charlotte, Nashville, Portland et Montréal.

Alors qu’une expansion à Nashville ou à Charlotte pourrait changer les choses pour les Cardinals, les Cubs, les Reds ou les Braves, Portland pourrait jouer un rôle dans la façon dont les choses se déroulent dans l’Ouest pour les Mariners, les Giants ou les Dodgers.

La proposition de Bowden est régionale et a permis aux Red Sox et aux Yankees de maintenir leur rivalité. La ligue doit s’assurer de conserver les autres rivalités de la ligue avec toute expansion.

Des générations de fans se sont tournées vers des séries de rivalité spécifiques chaque été, planifiant des vacances autour des jeux. Les fans ne sauraient pas quoi faire en été sans les Yankees et les Red Sox, les Cards et les Cubs ou les Dodgers et les Giants.

La proposition de Bowden est un choc pour le système pour les fans de rivalités de baseball. Mais s’étendre à de nouvelles villes est passionnant et pourrait attirer de nouveaux fans. Maintenir l’excitation des fans à vie avec leurs rivalités est tout aussi important.

Le commissaire devrait prendre note de la réaction à la proposition de Bowden et garder à l’esprit ce que veulent les fans lorsqu’il décide d’élargir la ligue. Une extension sera difficile à gâcher si Manfred garde les fans à l’esprit.