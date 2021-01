Les projets annoncés par le gouvernement de remplacer une augmentation des prestations de 20 £ par semaine par un paiement unique de 500 £ ont été qualifiés de «folie» après que les experts ont déclaré qu’ils ramèneraient l’aide au chômage à son plus bas niveau en près de 30 ans.

La proposition a été dénoncée comme un «plâtre collant inadéquat» par le parti travailliste, qui fait campagne pour maintenir le paiement hebdomadaire – d’une valeur de 1 040 £ par an pour 6 millions de familles les plus nécessiteuses du Royaume-Uni et qui devrait être mis au rebut en avril.