Proposition de districts à l’échelle de l’État ressuscités pour le football IHSA – Shaw Local

Le football de district pourrait être de retour au menu des écoles IHSA en décembre.

Mardi, quatre conférences ont soumis conjointement une proposition pour que le football de l’IHSA passe à un format de district, qui comprendrait l’IHSA regroupant des équipes de taille similaire et programmant la saison de football pour les écoles en fonction de ces regroupements. Cela remplacerait le format de conférence actuel.

Le fait que plusieurs conférences parrainent la proposition, contrairement à seulement quelques écoles, comme ce fut le cas en 2018 lorsqu’un transfert vers les districts a été voté par les membres de l’IHSA, puis a été annulé un an plus tard, ce qui rend le directeur sportif de DeKalb, Peter Goff, optimiste qu’elle pourrait être adoptée. cette fois-ci.

« Beaucoup de gens sont désavantagés lorsqu’ils recherchent des jeux », a déclaré Goff. « Les gens recherchent toujours cinq victoires. Lorsque vous ne vous débrouillez pas bien, les gens vous appellent à gauche et à droite. Quand tu te débrouilles bien, ces mêmes personnes ne joueront pas contre toi.

« Je pense que c’est pour cela que ces conférences font cela. »

Si elle est adoptée, la proposition entrerait en vigueur pour la saison 2024, même si elle comporte encore des étapes procédurales à franchir avant même d’être potentiellement soumise au vote en décembre. Si la proposition est à nouveau soumise aux écoles de l’IHSA, les écoles membres auront jusqu’au 18 décembre pour voter. Les résultats des amendements devraient être publiés par l’IHSA le 19 décembre.

Le vote en faveur du maintien du système actuel, basé sur les conférences, a été adopté par 374 voix contre 241 (avec 87 sans opinion) le 18 décembre 2019. Il a annulé un vote exprimé par les écoles membres de l’IHSA en décembre précédent, qui avait obtenu 324 voix contre 307 (69 sans opinion). .

Même alors, il était largement connu que la proposition de passer à un format de district géré par l’IHSA allait probablement refaire surface.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les discussions autour du calendrier de la saison régulière de football et de la structure des séries éliminatoires se dissipent », selon un communiqué publié par l’IHSA lors de l’annonce du vote visant à annuler le transfert aux districts. «Nous serons donc chargés de continuer à faciliter les discussions et les idées entre les entraîneurs et administrateurs de nos écoles membres.»

Les conférences Interstate 8, DuPage Valley, Apollo et Big 12 parrainent la proposition.

Pour les écoles Interstate 8 – une conférence réduite à six membres avec le départ de Plano et Sandwich cette année et un arrangement de conférence mixte de football uniquement avec la rivière Kishwaukee expirant après cette saison – les difficultés à trouver des adversaires ont transformé même un « vieux » autoproclamé. « un gars de l’école », comme le directeur sportif d’Ottawa, Mike Cooper.

« Je pense que c’est exactement ce que nous devrons peut-être faire à des fins de planification », a déclaré Cooper, soulignant que les semaines 3 et 9 seront particulièrement difficiles à remplir pour les équipes I-8 la saison prochaine et au-delà. « Personne ne veut rejoindre notre ligue parce que Kaneland, Morris, Sycamore sont si bons au football… et l’année dernière, nous avons tous les six atteint les séries éliminatoires. Qui a envie de participer à une conférence quand on a affaire à six équipes en séries éliminatoires dès le départ ?

« Aussi bonne que soit notre conférence, c’est le seul point négatif. Les gens ne veulent pas se joindre à nous dans le football. Maintenant, si nous allons dans les districts, nous avons probablement des écoles qui aimeraient se joindre à nous pour le basket-ball, le baseball et certains de nos autres sports.

L’Interstate 8 telle qu’elle existe actuellement comprend Kaneland, Sycamore, Rochelle, Morris, La Salle-Pérou et Ottawa.

En 2018, lorsque la proposition de district a été adoptée, l’Interstate 8 était composée de Coal City, Plano, Sandwich, Streator, Manteno, Lisle, Wilmington, Herscher, Peotone et Reed-Custer. Sénèque et Dwight étaient membres de longue date de l’Interstate 8 peu avant le vote et depuis leur départ, ils ont tous deux participé à trois conférences au cours des cinq années qui ont suivi.

« Voulez-vous vraiment voyager quatre, cinq heures pour un match ? » » a demandé Cooper. « Avec les districts, il devrait être plus central avec les écoles qui se trouvent dans votre région. De plus, il semble que vous devriez pouvoir avoir quelques jeux hors conférence qui vont avec.

« Le problème n°1, c’est la planification. Si cela aide notre conférence à planifier, alors je pense que nous sommes tous d’accord.

La DuPage Valley, composée de six équipes, devrait fusionner avec le SouthWest Suburban pour un arrangement réservé au football. Le SouthWest Suburban devait compter neuf équipes l’année prochaine en raison d’un départ, mais comprendra désormais trois divisions de cinq équipes.

Goff a déclaré que le DVC avait traité avec des équipes qui ne voulaient pas jouer avec certains membres du DVC. Cela a conduit la conférence à ajouter un deuxième match contre une équipe de la conférence au cours de la semaine 9. Cette année, ces matchs seront déterminés par les records après la semaine 8.

« Nous ne voulons pas avoir à nous affronter deux fois », a déclaré Goff. « Mais certaines équipes ne veulent pas affronter d’autres équipes de notre conférence, et c’est à cela que nous avons dû revenir. … Les écoles veulent commencer la saison avec des éléments prêts à l’emploi, sans attendre la semaine dernière parce que quelqu’un a abandonné l’école ou quelque chose du genre.»

Le Big 12 compte 11 équipes et gère des semaines de congé en cours de saison avec des équipes de Bloomington, Normal, Peoria et ailleurs dans le centre de l’Illinois. L’Apollo est une conférence de six équipes comprenant Charleston, Effingham, Mahomet-Seymour, Matoon, Taylorville et Mt. Zion.

Le directeur sportif de Sycamore, Chauncey Carrick, a déclaré que la proposition de 2023 est similaire à la proposition de 2018, avec quelques ajustements concernant les bris d’égalité et d’autres problèmes plus mineurs.

Avec quatre conférences derrière lui, Carrick s’est dit optimiste que cela puisse passer… et cette fois, rester dépassé.

« Il y a quatre conférences derrière cela, et avant, cela a toujours été une ou deux écoles », a déclaré Carrick. « C’est un groupe plus important d’écoles qui cherchent à le faire. Cela dépend simplement de ce que les gens recherchent.