Proposition de 3 places de promotion de la Vanarama National League

L’EFL devrait offrir trois places promotionnelles à la Ligue nationale en tant que contribution du président Rick Parry aux plans de réinitialisation financière.

Le Daily Mail rapporte que l’EFL reconnaît ce soi-disant ” New Deal pour le football “, citant leur responsabilité d’aider les clubs à descendre la pyramide. Ainsi, une place de promotion supplémentaire dans la Ligue nationale serait l’un des avantages pour les clubs.

La Ligue nationale de Vanarama, considérée jusqu’à présent comme le cinquième niveau du football anglais, garantit des promotions à ses champions et la deuxième place est déterminée par une éliminatoire à quatre équipes.

La place de promotion automatique pour les Champions est entrée en vigueur en 1997 tandis que la deuxième place de promotion a été introduite en 2003.

La refonte a besoin de la majorité pour approuver les changements

Cependant, il est rapporté que toute modification du système de promotion et de relégation nécessiterait un vote à la majorité des clubs et ne serait pas mise en œuvre avant la saison prochaine au plus tôt.

Avoir une place de promotion supplémentaire n’affecterait pas le fonctionnement de la ligue, mais motiverait sûrement les clubs en lice pour les places insaisissables pour les promotions. On pense que les pourparlers sur les changements proposés devraient s’intensifier à la fin de l’année.

Notts County favoris actuels pour la promotion

Le comté de Notts est actuellement en tête du classement de la Ligue nationale avec 54 points en 3 matchs tandis que Wrexham est deuxième à quatre points avec un match en moins. Wrexham, qui appartient aux acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney, devrait accueillir favorablement la proposition.

L’équipe galloise a une énorme base de fans aux États-Unis, ESPN diffusant ses matchs de la FA Cup plus tôt dans la saison.

Le rapport affirme également que les négociations avec la Premier League sont toujours dans l’impasse sur la réception d’un financement plus basé sur le mérite du vol.

Crédit image : IMAGO / PA Images