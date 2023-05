Proposition d’amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne pour lutter contre les abus misogynes en ligne

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un amendement proposé au projet de loi sur la sécurité en ligne obligerait les entreprises de médias sociaux à prévenir les abus et la violence en ligne contre les femmes et les filles.

Un groupe de lords interpartis, dirigé par l’ancienne secrétaire à la culture Nicky Morgan, soutient l’amendement, ce qui signifierait que les entreprises qui n’ont pas réussi à supprimer le contenu misogyne abusif et à interdire les récidivistes seraient passibles d’amendes, tandis que les patrons pourraient être emprisonnés pour des infractions persistantes.

Écrivant pour The Telegraph, la consœur conservatrice, la baronne Morgan de Cotes, a déclaré que les entreprises de médias sociaux « laissent tomber les femmes et les filles ».

Elle a déclaré: «J’ai déposé un amendement appelant à l’inscription d’un code de pratique sur la violence à l’égard des femmes et des filles (VAWG) dans le projet de loi sur la sécurité en ligne.

« Il existe déjà des codes pour d’autres problèmes tels que le terrorisme et la maltraitance des enfants, mais un code est désespérément nécessaire pour traiter spécifiquement les préjudices causés aux femmes et aux filles.

« Il y a un fort soutien de tous les côtés de la Chambre des Lords pour un code de pratique qui permettrait au régulateur des médias Ofcom et aux sociétés de réseaux sociaux elles-mêmes de rendre Internet plus sûr pour les femmes et les filles et de les protéger contre tout danger. »

Lady Morgan a déclaré que les statistiques de l’association caritative sur la violence domestique Refuge montraient que 36% des femmes britanniques avaient subi des abus en ligne sur les réseaux sociaux ou sur une autre plate-forme en ligne.

« La réalité est que les espaces en ligne sont toujours un Far West, avec des activités illégales telles que le harcèlement et le harcèlement qui se produisent quotidiennement pour les femmes et les filles », a-t-elle déclaré.





Dans le projet de loi sur la sécurité en ligne, nous avons fait une priorité pour les plateformes de s’attaquer de manière proactive aux contenus illégaux les plus préjudiciables qui ciblent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Porte-parole du gouvernement

« Le projet de loi sur la sécurité en ligne offre une réelle chance de rendre les espaces en ligne plus sûrs pour les femmes et les filles. Nous entendons maintes et maintes fois comment le gouvernement s’engage à lutter contre les VFFF en priorité, mais cela doit se refléter hors ligne ainsi qu’en ligne.

« Nous avons le devoir de veiller à ce que cette législation historique – le projet de loi sur la sécurité en ligne, fasse son travail et protège les femmes et les filles.

« Nous avons tous le droit d’être respectés et valorisés à la fois dans la rue et dans les espaces numériques. »

Rachel Treweek, l’évêque de Gloucester, et le député travailliste Lord Knight of Weymouth font partie de ceux qui soutiennent l’amendement au projet de loi, qui doit être débattu mardi à la Chambre des lords.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous nous engageons à lutter contre les abus et la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles.

« Dans le projet de loi sur la sécurité en ligne, nous avons fait une priorité pour les plateformes de s’attaquer de manière proactive aux contenus illégaux les plus préjudiciables qui ciblent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Cela comprend la vengeance et la pornographie extrême, le trafic sexuel, le harcèlement, les comportements coercitifs ou contrôlants et le cyberharcèlement.

« Le projet de loi comprend également des outils qui donneront aux femmes et à tous les adultes un plus grand contrôle sur ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux, y compris le contenu abusif ou incitant à la haine fondée sur le sexe. »