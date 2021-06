Proportion d’Allemands ayant reçu la première dose de vaccin Covid à égalité avec les Américains, selon le ministre allemand de la Santé

Jens Spahn, ministre allemand de la Santé, a annoncé mercredi les progrès de l’Allemagne via Twitter, déclarant que 45,3 millions de citoyens (près de 55% de la population) ont reçu au moins une dose du vaccin, mettant proportionnellement la campagne de vaccination de l’Allemagne sur un pied d’égalité avec celle des États-Unis.

Au 29 juin, un nombre impressionnant de 179 940 202 personnes en Amérique avaient reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus – 54,8% de la population.

Dans un suivi tweeter, le ministre a imploré que la campagne de vaccination se déroule au même rythme et que le « la campagne de vaccination a besoin de persévérance… étant donné Delta, il est important que le plus grand nombre possible se fasse vacciner ! Pour se protéger et protéger les autres.

La campagne de vaccination originale de l’Allemagne a été farouchement critiquée plus tôt cette année, car on estimait que moins d’une personne sur dix avait été vaccinée, alors que les États-Unis avaient vacciné près de 25 % de leur population le 20 mars. Les efforts de vaccination de l’Allemagne ont commencé à augmenter fortement au début. D’avril.

Alors que l’Amérique et l’Allemagne sont peut-être au coude à coude pour le nombre de personnes ayant reçu une première dose de vaccination, cette dernière a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que son nombre de citoyens entièrement vaccinés ne puisse rivaliser avec les chiffres américains. Au 29 juin, 47% de la population américaine était entièrement vaccinée, soit près de 10% d’avance sur l’Allemagne, dont la population entièrement vaccinée s’élève à environ 36,5%.

Cependant, c’est la Chine qui a déclaré avoir administré le plus de vaccins au monde, ayant injecté quelque 1,2 milliard de personnes au 29 juin.

L’Allemagne a approuvé les vaccins contre le coronavirus suivants à usage domestique : Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson à dose unique et Oxford/AstraZeneca. Pendant ce temps, la Food and Drugs Administration américaine a approuvé tous ces vaccins pour une utilisation d’urgence à l’exception d’Oxford/AstraZeneca, la FDA citant le raisonnement fin avril comme voulant recevoir plus de données d’essais.

Depuis le début de la pandémie, l’Allemagne a enregistré 3 735 382 cas de Covid et 91 400 décès.

