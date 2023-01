“Prophet of Doom” plaide coupable dans l’attaque du métro de Brooklyn

NEW YORK (AP) – Un homme qui a ouvert le feu sur une rame de métro bondée de Brooklyn l’année dernière, blessant 10 passagers lors d’une attaque aux heures de pointe qui a choqué New York, a plaidé coupable mardi à des accusations de terrorisme fédéral qui pourraient le mettre en prison pour le reste de sa vie.

Frank James, 63 ans, qui a publié en ligne qu’il était le “prophète du destin”, a admis devant le tribunal fédéral de Brooklyn avoir appuyé sur la gâchette d’un train à destination de Manhattan alors qu’il se déplaçait entre les gares le 12 avril 2022 – une agression qui, selon les procureurs, était “destiné à infliger un maximum de dégâts au plus fort de l’heure de pointe.”

James, vêtu d’une combinaison de prison beige et lisant une déclaration préparée, a déclaré qu’il avait seulement l’intention de causer des blessures corporelles graves, pas la mort, mais qu’il savait que ses actions auraient pu être mortelles.

Habillé en agent d’entretien, James a tiré au moins 33 fois avec une arme de poing de 9 mm après avoir déclenché une paire de grenades fumigènes – blessant des victimes âgées de 16 à 60 ans dans les jambes, le dos, les fesses et la main alors que le train arrivait dans une gare de Parc du coucher du soleil. Il s’est ensuite enfui dans la brume et la confusion, déclenchant une chasse à l’homme de 30 heures dans toute la ville qui s’est terminée lorsqu’il a appelé la police sur lui-même.

James a plaidé coupable aux 11 chefs d’accusation de son acte d’accusation, dont 10 chefs d’accusation d’avoir commis une attaque terroriste contre un système de transport en commun – un pour chaque passager blessé. L’accusation de terrorisme est passible d’une peine maximale de prison à vie. L’autre accusation – avoir tiré avec une arme à feu lors d’un crime violent – ​​est passible d’une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison.

Les procureurs cherchent à le mettre en prison pendant des décennies. Ses avocats – faisant valoir que sa conduite équivalait à des voies de fait graves et non à une tentative de meurtre – ont déclaré qu’il ne devrait pas purger plus de 18 ans. James n’a pas d’accord de plaidoyer.

Auparavant, il a juré de combattre les accusations et a refusé de quitter sa cellule de prison pour comparaître lors d’une audience antérieure, ce qui a conduit le juge William F. Kuntz II à émettre une ordonnance ordonnant aux maréchaux américains d’utiliser “toute la force nécessaire” pour s’assurer que James se présente. à l’audience de plaidoyer de mardi.

Plusieurs victimes ont assisté à la procédure, mais aucune n’a voulu parler aux journalistes. James n’a pas exprimé de remords, mais a déclaré qu’il prévoyait de le faire lorsqu’il serait condamné, probablement cet été.

“M. James a accepté la responsabilité de ses crimes depuis qu’il s’est livré aux forces de l’ordre », ont déclaré les avocats de James, Mia Eisner-Grynberg et Amanda David, dans un communiqué. “Une peine juste dans cette affaire équilibrera soigneusement le mal qu’il a causé avec son âge, sa santé et les soins médicaux notoirement inadéquats du Bureau des prisons.”

Si l’affaire avait été jugée, les procureurs ont déclaré que les preuves auraient réfuté l’affirmation de James selon laquelle il n’avait l’intention que de blesser, pas de tuer. James avait planifié l’attaque pendant au moins quatre ans et avait fait un essai quelques mois auparavant, a déclaré l’assistante du procureur américain Sara Winik.

James a déclenché des grenades fumigènes avant de tirer afin que les passagers s’enfuient d’un côté de la voiture de métro, lui permettant de les tirer plus facilement, a déclaré Winik. La trajectoire de ses coups de feu a montré qu’il visait la “masse centrale” pour une létalité maximale, a-t-elle déclaré.

L’attaque a bouleversé le rituel du trajet matinal, “mettant en danger la vie d’innombrables New-Yorkais qui dépendent chaque jour de la sécurité du métro”, a déclaré Winik.

Avant le tournage, James, qui est noir, a publié des dizaines de vidéos en ligne dans lesquelles il déclamait la race, la violence et ses luttes contre la maladie mentale, adoptant parfois le surnom de “Prophet of Doom”.

Il a dénoncé le traitement réservé aux Noirs et a expliqué à quel point il était si frustré : “J’aurais dû prendre une arme à feu et commencer à tirer.” Dans une vidéo, il semblait être dans une voiture de métro bondée de New York, levant le doigt pour désigner les passagers un par un.

James, qui est enfermé dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation, a déclaré à Kuntz qu’un psychologue de la prison lui rendait visite une fois par mois “pour me parler et voir comment je vais”.

Les avocats de James ont informé le juge le 21 décembre qu’il voulait plaider coupable, une volte-face par rapport à son vœu antérieur de combattre les accusations au procès.

Dans une interview en prison avec l’Associated Press en août, James a parlé de sa lutte de toute une vie avec la santé mentale et de la notoriété qu’il a acquise au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il s’est lié d’amitié avec la star du R&B en disgrâce R. Kelly.

“Ça va être une longue affaire”, a déclaré James. « Les gens n’ont pas encore assez d’informations pour me juger… Dans l’ensemble, je suis une bonne personne dans l’âme. Je n’ai jamais blessé personne.”

James a été arrêté à Manhattan un jour après la fusillade après avoir appelé une ligne téléphonique de la police pour dire où il se trouvait. La police fouillait déjà la zone après qu’un étudiant en photographie du secondaire aux yeux perçants ait appelé un tuyau au sujet d’un homme, soupçonné d’être le suspect, assis sur un banc avec un sac de sport.

Les procureurs ont déclaré qu’un trésor de preuves reliait James à l’attaque. Sa carte bancaire, son téléphone portable et la clé d’une camionnette qu’il avait louée ont été retrouvés sur les lieux de la fusillade. Les agents ont également trouvé l’arme de poing qui, selon eux, avait été utilisée lors de la fusillade; les dossiers de recherche montrent que James a acheté l’arme à feu auprès d’un marchand d’armes agréé dans l’Ohio en 2011.

Dans des documents judiciaires, les procureurs ont suggéré que James avait les moyens de mener plus d’attaques, notant qu’il avait des munitions et d’autres articles liés aux armes à feu dans une unité de stockage de Philadelphie. Le natif de New York vivait à Milwaukee et à Philadelphie avant la fusillade.

Les journalistes d’Associated Press Jim Mustian et Larry Neumeister ont contribué à ce rapport.

Michael R. Sisak, The Associated Press