Propagation du Super Bowl 2023, mouvement de ligne: les Eagles toujours un petit favori sur les Chiefs

Les cotes des paris pour le Super Bowl 57 sont publiées depuis plus d’une semaine, et il y a eu peu de mouvement dans l’écart. Chez BetMGM, les Chiefs ont ouvert en tant que favoris de 1,5 point, ce qui a permis aux Eagles d’être favorisés de 2,5 points à un moment donné. Les Chiefs ont publié de bonnes nouvelles sur leurs blessures subies lors du match de championnat de l’AFC, et il semble que tous les joueurs, à l’exception de Mecole Hardman, seront équipés pour le Super Bowl, y compris le demi de coin L’Jarius Sneed et les receveurs Juju Smith-Schuster et Kadarius Toney. .

Je ne m’attends pas à beaucoup plus de mouvement de ligne dans ce jeu. Les paris sportifs ont relevé leurs limites pour ce jeu, signalant qu’ils ne pensent pas qu’il y aura un mouvement significatif et que les Eagles seront un petit favori. La majorité de l’argent et des paris sur BetMGM ont été sur les Eagles. Cela semble être la bonne répartition pour ce match étant donné la domination des Eagles cette saison. Il y a des questions concernant la santé des deux quarts, en particulier autour de Jalen Hurts. Nous savons qu’il a une blessure à l’épaule, nous ne savons pas à quel point elle est grave ou si elle nécessitera un nettoyage après la saison, et ni les Giants ni les 49ers n’ont forcé les Eagles à lancer cette séries éliminatoires.

L’argent public joue plus d’un rôle dans les lignes du Super Bowl que la plupart des autres jeux simplement en raison de la grande quantité d’argent sur le marché pour un Super Bowl. Si le public aime un côté, les livres doivent rendre compte de tout cet argent d’un côté.

Ce Super Bowl présente une opportunité unique : parier sur Patrick Mahomes en tant qu’outsider. Les Chiefs n’ont été négligés que deux fois cette saison. Une fois était à Tampa Bay lors d’un match de début de saison, et la deuxième fois était contre une équipe des Buffalo Bills en feu par 2,5 points en octobre. Au cours des 50 derniers matchs que Mahomes a commencés, les Chiefs ont été favorisés dans tous sauf ces deux matchs, y compris les deux apparitions des Chiefs au Super Bowl.

Kansas City a lutté contre l’écart cette saison, avec une fiche de 5-11-1 en saison régulière et de 1-1 en séries éliminatoires. Philadelphie est allé 8-9 contre l’écart en saison régulière et sont 2-0 en séries éliminatoires.

Histoire de la propagation du Super Bowl

AFC NFC DIFFUSER SCORE RÉSULTAT ATS LVI Bengals Béliers Béliers -4.5 Béliers 23-20 Underdog BT Chefs Boucaniers Chefs -3 Boucaniers 31-9 Underdog LIV Chefs 49ers Chefs -1 Chefs 31-20 Préféré LIII Patriotes Béliers Patriotes -2.5 Patriotes 13-3 Préféré LII Patriotes Aigles Patriotes -4 Aigles 41-33 Underdog LI Patriotes Faucons Patriotes -3 Patriotes 34-28 Préféré L Broncos Panthères Panthères -5 Broncos 24-10 Underdog XLIX Patriotes Faucons de mer Choisissez-les Patriotes 28-24 N / A XLVIII Broncos Faucons de mer Broncos -2.5 Seahawks 43-8 Underdog XLVII corbeaux 49ers 49ers -4.5 Corbeaux 34-31 Underdog XLVI Patriotes géants Patriotes -2.5 Géants 21-17 Underdog XLV Steelers Emballeurs Emballeurs -3 Emballeurs 31-25 Préféré XLIV Poulains Saintes Poulains -5 Saintes 31-17 Underdog XLIII Steelers Cardinaux Steelers -7 Steelers 27-23 Underdog XLII Patriotes géants Patriotes -12 Géants 17-14 Underdog XLI Poulains Ours Poulains -7 Poulains 29-17 Préféré XL Steelers Faucons de mer Steelers -4 Steelers 21-10 Préféré XXXIX Patriotes Aigles Patriotes -7 Patriotes 24-21 Underdog XXXVII Patriotes Panthères Patriotes -7 Patriotes 32-29 Underdog XXXVI Raiders Boucaniers Raiders -4 Boucaniers 48-21 Underdog XXXVI Patriotes Béliers Béliers -14 Patriotes 20-17 Underdog XXXV corbeaux géants Corbeaux -3 Corbeaux 34-7 Préféré XXXIV Titans Béliers Béliers -7 Béliers 23-16 Pousser XXXII Broncos Faucons Broncos -7.5 Broncos 34-19 Préféré XXXII Broncos Emballeurs Emballeurs -11 Broncos 31-24 Underdog XXXII Patriotes Emballeurs Emballeurs -14 Emballeurs 35-21 Pousser xxx Steelers Cowboys Cowboys -13.5 Cowboys 27-17 Underdog XXIX Chargeurs 49ers 49ers -18.5 49ers 49-26 Préféré XXVIII Factures Cowboys Cowboys -10.5 Cowboys 30-13 Préféré XXVII Factures Cowboys Cowboys -6.5 Cowboys 52-17 Préféré XXVI Factures Peaux-rouges Peaux-rouges -7 Peaux-Rouges 37-24 Préféré XXV Factures géants Factures -7 Géants 20-19 Underdog XXIV Broncos 49ers 49ers -12 49ers 55-10 Préféré XXIII Bengals 49ers 49ers -7 49ers 20-16 Underdog XXIII Broncos Peaux-rouges Broncos -3 Peaux-Rouges 42-10 Underdog XXI Broncos géants Géants -9.5 Géants 39-20 Préféré XX Patriotes Ours Ours -10 Ours 46-10 Préféré XIXe dauphins 49ers 49ers -3.5 49ers 38-16 Préféré XVIIIème Raiders Peaux-rouges Peaux-rouges -3 Raiders 38-9 Underdog XVII dauphins Peaux-rouges Dauphins -3 Peaux-Rouges 27-17 Underdog XVI Bengals 49ers 49ers -1 49ers 26-21 Préféré XV Raiders Aigles Aigles -3 Raiders 27-10 Underdog XIV Steelers Béliers Steelers -10.5 Steelers 31-19 Préféré XIII Steelers Cowboys Steelers -3.5 Steelers 35-31 Préféré XII Broncos Cowboys Cowboys -6 Cowboys 27-10 Préféré XI Raiders Vikings Raiders -4 Raiders 34-14 Préféré X Steelers Cowboys Steelers -7 Steelers 21-17 Underdog IX Steelers Vikings Steelers -3 Steelers 16-6 Préféré VII dauphins Vikings Dauphins -6.5 Dauphins 24-7 Préféré VII dauphins Peaux-rouges Dauphins -1 Dauphins 14-7 Préféré VI dauphins Cowboys Cowboys -6 Cowboys 24-3 Préféré V Poulains Cowboys Poulains -2.5 Poulains 16-13 Préféré IV Chefs Vikings Vikings -12 Chefs 23-7 Underdog III Jets Poulains Poulains -18 Jets 16-7 Underdog II Raiders Emballeurs Emballeurs -13,5 Emballeurs 33-14 Préféré je Chefs Emballeurs Emballeurs -14 Emballeurs 35-10 Préféré

Les favoris sont 28-25 contre l’écart dans l’histoire du Super Bowl avec deux poussées et un match de choix. Directement, les favoris sont 37-18.

Les favoris ont couvert trois des six derniers Super Bowls, mais depuis le Super Bowl XXXVI (alias le premier Super Bowl de Tom Brady), les outsiders ont une fiche de 13-6 contre l’écart.

Les équipes favorisées par 10 points ou plus ont une fiche de 0-4-1 contre l’écart lors des cinq derniers matchs de ce type. Les favoris à deux chiffres sont 7-6-1 contre l’écart dans l’histoire du Super Bowl.

En entrant cette année, les 13 derniers Super Bowls comportaient un écart de cinq points ou moins. Les outsiders ont une fiche de 7-5 (le Super Bowl XLIX n’avait pas de favori, clôturant comme un jeu de choix) dans cette période.

