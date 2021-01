L’Autorité indépendante des communications d’Afrique du Sud (ICASA) a averti les gens de ne pas devenir la proie des mythes qui lient Covid-19 se propager à la 5G.

« Nous devons tous nous fier à des preuves scientifiquement fondées et nous abstenir de ces théories sans fondement », a déclaré le président de l’ICASA, Keabetswe Modimoeng, dans un communiqué publié lundi, exhortant les gens « à ne pas se laisser influencer par ces théories du complot qui sont résolues à provoquer l’instabilité. et la peur dans la nation. «

Cela fait suite à l’incendie des fournisseurs de services Vodacom et des tours de télécommunications MTN la semaine dernière par certaines personnes qui croient que la propagation de Covid-19 liées au déploiement des technologies 5G, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

« Certaines des fréquences affectées et testées pour le déploiement de la 5G par les acteurs de l’industrie étaient auparavant attribuées à divers opérateurs en Afrique du Sud, bien avant le début du roman coronavirus en 2020 », a-t-il déclaré, ajoutant que« ces fausses théories ne peuvent que provoquer le désespoir et une technophobie inutile chez les Sud-Africains et doivent être fermement condamnées ».

L’ICASA a expliqué que l’Afrique du Sud suivait les normes prescrites par l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation mondiale de la santé. Il n’y a aucune preuve que la 5G pose des risques pour la santé du pays ou de ses citoyens.

Non seulement l’Afrique du Sud, mais l’Inde (ainsi que le monde) a été truffée de plusieurs mythes entourant l’infection mortelle, ce qui a obligé les scientifiques à démystifier régulièrement.

Plus tôt en juillet, le président du BJP du Bengale occidental et député de Lok Sabha, Dilip Ghosh, avait recommandé de boire de l’urine de vache pour lutter contre le virus.

« Si je parle de vaches, les gens tombent malades. Je leur dis qu’un âne ne comprendra pas la valeur de la vache. C’est l’Inde, la terre du Seigneur Krishna et ici les vaches sont Dieu, nous adorons. Nous aurons de l’urine de vache pour rester en bonne santé. . Prenez des médicaments ayurvédiques et ne vous inquiétez pas « , a déclaré Dilip Ghosh jeudi alors qu’il tenait ‘Chai pe Charcha’ à Durgapur, a rapporté Le temps de l’Inde.

Mais contrairement à ce que le président du BJP a dit, l’urine de vache ne tue pas, en fait coronavirus . Bien que vous puissiez être influencé par les affirmations similaires dans le cadre des avancées virales de WhatsApp, des scientifiques indiens luttant contre les fausses nouvelles ont réfuté la théorie.

(Avec entrées IANS)