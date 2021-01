Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a été traité avec une forte dose de ridicule après avoir affirmé – sans aucune preuve – que le groupe terroriste d’al-Qaïda avait une «base d’attache» en Iran. Les internautes ont rejeté l’accusation comme une excuse pour la guerre.

Dans son discours de mardi – qui est intervenu juste un jour après que Pompeo aurait rencontré le chef du renseignement israélien – le haut diplomate américain a affirmé qu’al-Qaïda était désormais actif en Iran, exhortant Washington à « affronter » et « défaite » le tristement célèbre groupe terroriste dans sa nouvelle base d’opérations.

«Nous ignorons ce lien Iran-Al-Qaïda à nos risques et périls», a-t-il averti, qualifiant la République islamique de «Refuge sûr» pour l’idée d’Oussama Ben Laden.

Aussi sur rt.com Pompeo affirme qu’Al-Qaïda a une nouvelle base en Iran, mais ne fournit aucune preuve

Les accusations de Pompeo ont rapidement fait l’objet de moqueries en ligne, alors que des journalistes faisaient la queue pour instruire le secrétaire d’État sur les faits fondamentaux de la politique de la région. Hashem Said d’Al Jazeera, par exemple, c’est noté cette « Toute personne ayant ne serait-ce qu’un fragment de connaissances géopolitiques au Moyen-Orient » est conscient que Téhéran et al-Qaïda – une nation à majorité chiite et un groupe djihadiste sunnite avec des animosités de longue date – « se haïssent l’un l’autre. »

Tout cela est ridicule. Il n’y a pas "axe." C’est de la propagande réchauffée d’il y a 15 ans. Même Pompeo devrait être gêné de lancer ce truc https://t.co/wRZnGXLnmC – Daniel Larison (@DanielLarison) 12 janvier 2021

Mike Pompeo publie les plus grands succès de Neocon juste avant que nous ayons besoin de notre propre intervention de l’ONU. – Brian McFadden (@BrianMc_Fadden) 12 janvier 2021

En réalité, le plus grand d’Al-Qaïda "base d’origine" est toujours en Syrie. L’Amérique était du côté d’Al-Qaïda parce que c’était le groupe rebelle le plus puissant combattant Assad qui était soutenu par l’Iran et l’Amérique était plus préoccupée par le combat contre lui et l’Iran qu’Al-Qaïda. Donc, Pompeo obtient un F. https://t.co/IbDTNlIgut – Max Abrahms (@MaxAbrahms) 12 janvier 2021

Un conseiller en politique étrangère du sénateur Bernie Sanders, Matt Duss, également souligné que Pompeo possédait « Information valide » prouvant le prétendu axe AQ-Iran, «Vous pouvez être sûr qu’il n’aurait pas attendu une semaine avant de quitter ses fonctions pour le déployer,» étant donné la position perpétuellement belliciste du secrétaire d’État envers Téhéran.

LIRE LA SUITE: Un journaliste « réaffecté » de son poste de WH après que Pompeo et les médias « réveillés » se soient battus au siège de Voice of America

Les commentateurs anti-guerre Caitlin Johnstone et Dan Cohen ont observé que dans la couverture médiatique du discours de Pompeo, certains médias ont choisi de souligner le manque de «Preuves tangibles» derrière ses accusations – bien qu’il ait refusé d’ajouter le même qualificatif à des «revendications sans preuves» dans le passé.

«Vous pouvez dire si un discours du gouvernement américain va avoir des conséquences géostratégiques significatives selon que les médias y adhèrent ou non». a écrit Johnstone. «C’est comme ça que vous savez s’il est poussé par de faibles forces partisanes ou quelque chose de beaucoup plus fort.

Vous pouvez dire si un discours du gouvernement américain va avoir des conséquences géostratégiques importantes selon que les médias de masse l’appuient ou non. C’est ainsi que vous savez s’il est poussé par de faibles forces partisanes ou quelque chose de beaucoup plus fort. https://t.co/7i6renNbM7 – Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 12 janvier 2021

Trita Parsi, spécialiste de l’Iran et vice-présidente exécutive de l’Institut Quincy, a déclaré que les remarques de Pompeo étaient « bizarre » et simplement un moyen de «Minent toute chance de paix et de diplomatie entre les États-Unis et l’Iran», en faisant valoir que «De fausses allégations de liens entre l’Iran et Al-Qaïda ont déjà été colportées par l’administration Trump.»

Tout comme [Pompeo] et Trump a alimenté le conflit aux États-Unis, il cherche également à alimenter le conflit entre les États-Unis et l’Iran en sortant.

/ THREAD / Pompeo utilise ses derniers jours au pouvoir pour tenir des conférences de presse afin de saper toute chance de paix et de diplomatie entre les États-Unis et l’Iran. Tout comme lui et Trump ont alimenté le conflit aux États-Unis, il cherche également à alimenter le conflit entre les États-Unis et l’Iran en sortant. >> – Trita Parsi (@tparsi) 12 janvier 2021

Certains critiques ont adopté une approche différente, le journaliste indépendant Neri Zilber se demandant à haute voix pourquoi – après avoir eu quatre ans pour s’attaquer au supposé « menace » du supergroupe de l’Etat terroriste – Pompeo poserait désormais le problème «Aux pieds» de la nouvelle administration Joe Biden. «Est-ce que l’un de nous est censé prendre ce presseur Pompeo au sérieux?» Il a demandé.

Est-ce que l’un de nous est censé prendre ce presseur Pompeo au sérieux? Il est l’ancien chef de la CIA et secrétaire d’État. Il a eu 4 ans pour faire face à cela "menace" il est maintenant allongé aux pieds de l’administrateur Biden. – Neri Zilber (@NeriZilber) 12 janvier 2021

Pompeo – qui a quitté son poste de directeur de la CIA pour diriger le département d’État en 2018 – a longtemps été parmi les personnalités les plus belliqueuses de l’administration Trump, allant fréquemment à l’offensive contre l’Iran, la Chine, la Syrie, le Venezuela, la Corée du Nord et d’autres. -appelé «Adversaires». Il a pris le point sur Trump «Pression maximale» campagne contre Téhéran, qui vise à réduire les exportations pétrolières vitales du pays à « zéro, » tout en accusant à plusieurs reprises des attaques imminentes par des milices soutenues par l’Iran en Irak, citant souvent peu ou pas de preuves.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!