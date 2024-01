« Propagande négative » sur les réseaux sociaux visant à créer de l’incertitude et du désespoir (COAS – Pakistan)

Le chef d’état-major de l’armée (COAS), le général Asim Munir, a déclaré mercredi que la « propagande négative » sur les réseaux sociaux visait à créer de l’incertitude et du désespoir dans le pays, a déclaré mercredi l’État. Radio Pakistan signalé.

Il a fait ces remarques lors de la Conférence nationale de la jeunesse pakistanaise à Islamabad. L’événement s’est également déroulé en présence du Premier ministre par intérim Anwaarul Haq Kakar.

Lors de son discours, le chef de l’armée a souligné la nécessité de vérifier les informations sur les réseaux sociaux. Il a dit que sans recherche appropriée et sans pensée positive, il y aurait le chaos dans la société. Radio Pakistan dit.

Il a affirmé que les forces armées du Pakistan étaient pleinement préparées à faire face à toute menace ou conspiration. Le Pakistan ne fera jamais de compromis sur sa souveraineté, a-t-il ajouté.

Le COAS Munir a exprimé sa pleine confiance dans « l’avenir radieux du Pakistan », soulignant qu’Allah Tout-Puissant a doté le Pakistan de nombreuses ressources minérales, de l’agriculture et d’un jeune capital humain.

« Il a déclaré que le seul objectif derrière la création du Pakistan était que notre religion, notre civilisation et notre culture soient totalement différentes de celles des hindous, mais cela ne signifie pas que nous devons adopter la culture occidentale. Il a déclaré que les jeunes devraient faire confiance à leur pays, leur nation, leur culture et leur civilisation. Radio Pakistan l’a cité en disant.

Le chef de l’armée a en outre déclaré que la jeunesse pakistanaise devrait croire qu’elle appartient à un grand pays et à une grande nation, ajoutant que les jeunes étaient les « porte-flambeau des brillantes traditions du pays » ainsi que « le véritable résultat des rêves d’Allama Iqbal et Quaid-i-Azam ».

Le général Munir a ajouté que les forces armées pouvaient combattre les terroristes mais avaient besoin de « la coopération et du soutien de la nation tout entière ».

Par ailleurs, un communiqué publié par le bureau du Premier ministre a indiqué plus tard que le chef de l’armée a souligné que la jeunesse était le plus grand atout du Pakistan et que tout l’optimisme d’un avenir meilleur était associé à eux.

Il a demandé aux jeunes d’éviter le « découragement » et leur a conseillé de participer à la construction de la nation par la discipline et une véritable quête de connaissances.

Le chef de l’armée a rappelé les sacrifices consentis par la nation pour contrer la menace terroriste et a mis en garde contre « les machinations des méchants du Pakistan qui contribuent à une polarisation extrême au sein de la société », selon le communiqué du Cabinet du Premier ministre.

Parallèlement, le Premier ministre Kakar a apprécié le rôle des forces armées dans la lutte contre la menace terroriste avec un engagement total et une excellence professionnelle.

“Les succès du Pakistan dans la guerre contre le terrorisme n’auraient pas été possibles sans la participation et le soutien de la jeunesse, qui représente 65 pour cent de notre population”, aurait déclaré le Premier ministre.

Il a affirmé qu’en tant que citoyens responsables du Pakistan, « nous devons tous rejeter et combattre collectivement l’assaut de propagande vicieux que les ennemis du Pakistan ont déclenché contre le Pakistan dans un passé récent ».

« Les jeunes peuvent jouer un rôle constructif dans la résolution de ce défi émergent en matière de sécurité nationale, à condition qu’ils restent concentrés et qu’ils vérifient tous les détails grâce à des informations authentiques provenant des institutions de l’État plutôt que de devenir la proie de la propagande », a ajouté le Premier ministre.