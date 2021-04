Qui est David Prutton pour la victoire dans le championnat Sky Bet en milieu de semaine? Découvrez ici …

Brentford vs Cardiff, mardi 18h – En direct sur Sky Sports Arena

Si Brentford avait trouvé un moyen de dépasser Millwall samedi, la défaite de Watford contre Luton signifiait que la chaleur de la course de promotion automatique aurait augmenté un peu plus. Ils ne l’ont pas fait, cependant, et une impasse signifiait qu’il y avait cinq nuls sur les six derniers pour les hommes de Thomas Frank.

Il y a encore une chance mathématique que Cardiff puisse atteindre les play-offs pour une deuxième saison consécutive, mais cela sera probablement éteint par d’autres résultats mardi et ils ont de toute façon touché une plaque rocheuse de forme récemment. Je soutiendrai les abeilles.

Prutton prédit: 2-1 (cotes Sky Bet)

Norwich vs Watford, mardi 18h – En direct sur Sky Sports Football

La défaite à Bournemouth la dernière fois a sans aucun doute mis un frein au week-end de Norwich, mais un air de déception a rapidement été oublié alors qu’ils célébraient la promotion de retour en Premier League dès la première fois. Ils ont été superbes cette saison et ce n’est pas moins qu’ils ne le méritent.

Ce n’est désormais plus que Watford qui peut leur donner le titre. Xisco a goûté à la défaite pour la quatrième fois seulement depuis le remplacement de Vladimir Ivic lorsque Luton a devancé le derby local à Kenilworth Road et je me demande comment cela les affectera avec Swansea et Brentford toujours en contact. Norwich, cependant, n’a besoin que d’une victoire pour soulever le trophée et je pense qu’ils l’obtiendront ici.

Prutton prédit: 2-1 (cotes Sky Bet)

Preston vs Derby, mardi 19h – En direct sur Bouton rouge de football de sports de ciel

Ce total magique de 50 points généralement accepté comme seuil de survie dans le championnat n’est plus qu’à un point pour Preston maintenant et vous vous attendez à ce qu’ils ne tardent pas à y arriver. L’entraîneur-chef par intérim Frankie McAvoy a récolté cinq points en quatre matchs en charge depuis le remplacement d’Alex Neil pendant la trêve internationale de mars.

Les choses semblent plus sombres pour Derby, cependant. Un début d’année raisonnablement positif a vu les hommes de Wayne Rooney commencer à se distancer de la bataille contre le drop, mais une victoire sur les 10 derniers ne leur a laissé que quatre points au-dessus de Rotherham à la dernière place dans les trois derniers, qui ont deux matchs. dans la main. Cela pourrait être une autre soirée difficile pour les Rams. Victoire à domicile.

Prutton prédit: 1-0 (cotes Sky Bet)

Rotherham vs Middlesbrough, mercredi 18h – En direct sur Sky Sports Football

L’accumulation de matchs de la semaine dernière s’est naturellement avérée être un défi pour Rotherham. Jouer quatre matchs en huit jours aura fait des ravages mais Paul Warne aura été déçu de n’avoir pris que quatre points, d’autant plus que son équipe n’a perdu que les deux derniers matchs par un seul but.

Il ne reste plus grand-chose pour Middlesbrough à jouer dans les dernières semaines, mais ils seront toujours à la poursuite d’une victoire pour la première fois depuis le 16 mars afin de consolider une première moitié. Tirage au sort, pour moi.

Prutton prédit: 1-1 (cotes Sky Bet)

Huddersfield vs Barnsley, mercredi 19h45 – En direct sur Bouton rouge de football de sports de ciel

Sans énoncer l’évidence, s’ils n’avaient pas remporté cette victoire 2-0 contre Forest ce week-end, Huddersfield serait en plein milieu de la boue de relégation. Ne vous méprenez pas, ils ne sont pas encore sortis des ennuis, mais il y a maintenant un écart sain entre les Terriers et les trois derniers, ce qui donnera un regain de confiance en temps opportun.

La défaite contre Coventry dimanche rappellera à Barnsley qu’une place pour les barrages n’est pas encore assurée. Les rivaux les plus proches Reading ne sont pas dans la meilleure forme depuis plus d’un mois maintenant, mais ne les traînent que de quatre points, donc une victoire dans le derby du Yorkshire ici serait énorme.

Prutton prédit: 1-2 (cotes Sky Bet)

Luton vs Reading, mercredi 19h45 – En direct sur Bouton rouge de football de sports de ciel

Comme Middlesbrough, avec la promotion et la relégation exclues, Luton se concentre désormais principalement sur la fin de la moitié supérieure du tableau. Ils ont également de bonnes chances, avec un match en cours et après avoir remporté six des 10 derniers, y compris cette victoire choc 1-0 sur leurs rivaux Watford.

Comme je l’ai mentionné, Reading a toujours une chance de se classer parmi les six premiers et, pour le moment, cela ressemble à une fusillade directe entre eux et Barnsley, même si les Royals sont dans une position légèrement pire. Veljko Paunovic aura désespérément envie de terminer la saison en beauté pour donner à son équipe les meilleures chances de se faufiler à la 11e heure. Je ne suis pas sûr qu’ils en auront assez ici, cependant.

Prutton prédit: 2-1 (cotes Sky Bet)

Les autres prédictions de Prutton

Sheffield Wednesday vs Blackburn (mardi 19h): 1-1 (cotes Sky Bet)

Swansea vs QPR (mardi 19h): 1-1 (cotes Sky Bet)

Millwall vs Bournemouth (mer 18h): 1-2 (cotes Sky Bet)

Stoke vs Coventry (mer 19h): 1-2 (cotes Sky Bet)

Wycombe vs Bristol City (mer 19h): 2-1 (cote Sky Bet)

Birmingham vs Nottingham Forest (mer 19h45): 2-2 (cote Sky Bet)