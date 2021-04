Qui est David Prutton pour la victoire dans le championnat Sky Bet ce week-end? Découvrez ici …

Écoutez l’émission Prutton’s Predictions!

David Prutton rejoint Sky Sports ‘ Siméon Gholam pour discuter de toutes ses prédictions de championnat avant la 45e semaine. Vous pouvez écouter ci-dessous, alors que Prutton révèle qui il soutient ce week-end. Pour éviter les spoilers, appuyez sur play avant de faire défiler vers le bas!

Sheffield Wednesday vs Nottingham Forest, samedi 12h30 – En direct sur Sky Sports Football

Même avec la déduction de points, Sheffield Wednesday a eu une équipe qui en a eu assez en termes de temps et de talent pour ne pas être dans ce genre de problèmes, mais en fin de compte, ils ne l’ont pas réussi.

Vous pouvez garantir l’approche des joueurs de Nottingham Forest sous Chris Hughton, mais vous vous demandez ce que les fans voudront peut-être, telle est la nature de la rivalité entre eux et Derby! Mercredi, sachez que s’ils perdent, ils sont à terre, et cela pourrait concentrer un peu l’esprit. Victoire à domicile.

Prutton prédit: 1-0 (cotes Sky Bet)

Brentford vs Watford, samedi 15h

Brentford se reposera-t-il quelques-uns? Vous savez à quel point Ivan Toney voudra le record de buts du championnat, mais il manque de temps, et à un moment donné, Thomas Frank devra donner la priorité à la préparation des barrages.

Xisco Munoz dit depuis un certain temps qu’ils visent Norwich et le titre, donc je ne vois pas pourquoi cela changerait même après la confirmation de la promotion. Je pense cependant que ce sera un match nul.

Prutton prédit: 2-2 (cotes Sky Bet)

Huddersfield vs Coventry, samedi 15h

Il en faudra beaucoup pour que Huddersfield se trompe maintenant pour qu’ils descendent maintenant, mais ils voudront s’assurer qu’ils sont mathématiquement en sécurité avant de pouvoir trop se détendre.

L’avenir s’annonce prometteur pour Coventry à l’approche de la saison prochaine, et je ne pense pas que Mark Robins les laissera encore lâcher. Je les aime pour une victoire ici.

Prutton prédit: 1-2 (cotes Sky Bet)

Norwich vs Reading, samedi 15h

Norwich est en tête depuis si longtemps qu’ils voudront continuer et gagner la ligue maintenant. Cela signifiera beaucoup de pouvoir à nouveau devenir champion.

Reading, quant à lui, voudra que cette saison se termine le plus rapidement possible, maintenant que leurs chances de barrages sont terminées. Trois points et une partie de titre pour les Canaries, je dirais.

Prutton prédit: 2-0 (cote Sky Bet)

Rotherham vs Blackburn, samedi 15h

Ce n’est plus entre les mains de Rotherham de rester debout après cette défaite à Brentford en milieu de semaine. Cela a été une saison difficile et vous vous sentez pour Paul Warne. Lui et certains de ses joueurs veillent sur leurs pieds.

Blackburn n’a rien à jouer pour le moment, mais cela ne les a pas empêchés de battre Huddersfield la semaine dernière. Cela pourrait être un travail plus difficile parce que Rotherham a tellement à jouer et pourrait potentiellement tomber samedi s’il perd, mais je pense que cela se terminera par un match nul.

Prutton prédit: 1-1 (cotes Sky Bet)

Swansea vs Derby, samedi 15h – En direct sur Sky Sports Football

Je ne peux pas voir Swansea prendre le pied de l’accélérateur, parce que Steve Cooper saura que c’est une chose dangereuse à faire de laisser votre mentalité s’échapper avant les play-offs. Il peut être difficile de le récupérer.

Cela aurait été un énorme ascenseur pour Derby de voir à nouveau Rotherham perdre des points en milieu de semaine. Ils sont dans une forme lamentable, mais rester debout est de nouveau entre leurs mains. Je dois juste soutenir l’équipe locale ici.

Prutton prédit: 2-1 (cotes Sky Bet)

Les autres prédictions de Prutton (coup d’envoi de tous les samedis à 15h)

Birmingham contre Cardiff: 2-2 (cote Sky Bet)

Luton contre Middlesbrough: 2-1 (cote Sky Bet)

Millwall contre Bristol City: 1-0 (cote Sky Bet)

Preston contre Barnsley: 1-3 (cotes Sky Bet)

Stoke vs QPR: 1-1 (cotes Sky Bet)

Wycombe contre Bournemouth: 1-2 (cotes Sky Bet)