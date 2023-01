Pronostics Sky Bet Championship : Coventry et Middlesbrough vainqueurs ? | Nouvelles du football

Écoutez le podcast Championship Predictions !

Coventry contre Huddersfieldsamedi 15h

C’était un match pour Coventry la semaine dernière contre Norwich. Être 3-0 si rapidement, puis presque le ramener, cela leur aura retiré quelque chose. Ils sont sur une mauvaise forme mais ils ont eu des matchs difficiles et c’est une chance de rebondir.

J’ai été surpris, je dois l’avouer, de voir Sorba Thomas quitter Huddersfield en prêt. Il a peut-être un peu perdu la faveur, mais nous avons vu à quel point il peut être créatif. Les arrivées devront intervenir et combler ce vide, mais je ne vois pas cela se produire samedi.

Prédiction : 2-0 (Cotes Sky Bet)

Coque contre QPRsamedi 15h

Je pense que Hull a été formidable jusqu’à présent sous Liam Rosenior. Ils n’ont rien obtenu la semaine dernière, mais Sheffield United savait définitivement qu’ils avaient été dans un match à la fin de celui-ci. Cela montre à quel point ils sont venus.

J’ai aussi beaucoup de temps pour Neil Critchley, si les choses ne se sont pas encore bien déroulées sous lui. Il y a beaucoup d’équipes qui essaient de se hisser dans le top six, mais je pense que ce sera une défaite pour elles qui n’aidera pas leur cause.

Prédiction : 2-1 (Cotes Sky Bet)

Middlesbrough contre Watfordsamedi 15h

Même avec tout le débat entourant la décision de pénalité la semaine dernière, Sunderland était toujours la meilleure équipe contre Middlesbrough et Michael Carrick cherchera une réaction. Mais à quel point ils sont proches de leurs adversaires, Watford d’où ils étaient lorsqu’il a pris le relais montre à quel point leur récente course a été bonne.

Watford semble être là-haut sans avoir vraiment mis en place une course cohérente à tout moment. Mais ils devraient être plus proches de Burnley et Sheffield United qu’ils ne le sont. Slaven Bilic a été amené à les promouvoir, et ils sont toujours bien placés pour cela. Les goûts de Middlesbrough qui claquent sur leurs talons devraient suffire à les garder honnêtes et dans les six premiers, mais je pense que c’est une victoire de Boro.

Prédiction : 2-1 (Cotes Sky Bet)