Pronostics, pronostics et cotes pour Aces vs Storm – 9-17

17 septembre 2024 • 14 h 33 HE

Seattle n’a plus son meilleur buteur, ce qui l’obligera à déployer plus d’efforts en défense pour garder le contrôle. Ne vous attendez pas à un beau match.

Deux équipes destinées à un match éliminatoire au premier tour se battront pour l’avantage du terrain lorsque le Seattle Storm accueillera les Las Vegas Aces ce soir.

Il y aura une véritable ambiance d’après-saison, et mes prévisions Aces vs Storm pour le 17 septembre expliquent pourquoi le Under est votre meilleure option dans cette affaire. Lisez tout à ce sujet dans les choix WNBA ci-dessous.

Prédictions Aces vs Storm

Mon meilleur pari

Moins de 163 (-110 à FanDuel)

Mon analyse

Le Seattle Storm sera privé de Jewell Loyd et du pivot Ezi Magbegor ce soir, ce qui explique pourquoi la ligne a tellement bougé en direction des Las Vegas Aces. Peut-être trop loin, car je m’attends toujours à ce que Seattle prenne ce match au sérieux et livre une vraie bataille devant ses fans à domicile.

L’écart étant si peu appétissant, le total est un objectif bien meilleur.

Les Aces n’ont encaissé en moyenne que 73 points au cours de leurs huit derniers matchs, et avec Seattle privé de son meilleur buteur et d’un autre titulaire clé, il va être difficile pour eux de perturber cette tendance.

Le Storm a eu des résultats mitigés en défense jusqu’à présent cette année, bien qu’ils aient limité Las Vegas à seulement 65 points lors du premier affrontement entre ces équipes en juin.

Seattle occupe la quatrième place de la ligue en termes d’évaluation défensive (96,2 points par match). Ce chiffre est souvent quelque peu compensé par le rythme de jeu rapide du Storm (deuxième de la ligue dans la plupart des mesures de rythme), mais il est probable que Seattle freine son attaque avec Loyd hors de l’alignement, ce qui entraînera moins de possessions.

Las Vegas a atteint le Under dans sept de ses huit derniers matchs, et les deux équipes devraient prendre ce match au sérieux et faire tous leurs efforts en défense.

Pari combiné Aces vs Storm sur le même match (SGP)

Moins de 163 ans Tempête +8 A’ja Wilson Moins de 27,5 points

En suivant le Under, je parie que le Storm obtiendra huit points généreux. Les matchs à faible score ont tendance à donner lieu à des finales plus serrées, et les Aces n’ont gagné qu’une seule fois par neuf points lors des trois premiers matchs entre ces équipes cette année – et ce match a eu lieu à Las Vegas.

Je parierais également sur le fait qu’A’ja Wilson atteindra le Under sur son accessoire de score. La WNBA n’a jamais vu une marqueuse comme Wilson, mais je ne peux pas m’attendre à ce qu’elle obtienne plus de 27,5 points dans un match difficile à l’extérieur en fin d’année. Wilson n’a atteint ce total qu’une seule fois lors de ses quatre derniers matchs et a également été en deçà de ce total lors de deux de ses trois matchs contre Seattle cette saison.

Cotes entre Aces et Storm

Cotes en direct Aces vs Storm

Obtenez les dernières cotes WNBA Aces vs Storm pour ce soir.

Cotes d’ouverture des Aces contre Storm

Propagé : Las Vegas -5,5 (-110) | Seattle +5,5 (-110)

: Las Vegas -5,5 (-110) | Seattle +5,5 (-110) Ligne d’argent : Las Vegas -250 | Seattle +200

: Las Vegas -250 | Seattle +200 Plus/Moins: Plus de 163,5 (-110) | Moins de 163,5 (-110)

Analyse de la répartition des Aces contre les Storm et des Over/Under

Les deux équipes ont eu du mal à gérer la propagation cette saison. Las Vegas a un bilan de 17-20-1 ATS, tandis que Seattle est à peine meilleur avec 18-20.

Les Aces ont couvert lors de deux de leurs trois rencontres contre le Storm cette saison et ont un bilan de 7-2 ATS lors de leurs neuf derniers matchs contre Seattle au total.

Les Under ont un avantage de 22-16 dans les matchs des Aces cette saison et ont également un bilan de 21-16-1 dans les matchs des Storm en 2024.

Las Vegas joue en moyenne 167,2 points par match cette année, tandis que Seattle affiche un total moyen de 162,2 points par match.

Tendance Aces vs Storm

Informations sur le match Aces vs Storm

Emplacement: Arène Climate Pledge, Seattle, Washington Date: Mardi 17 septembre 2024 Coup d’envoi : 22h00 HE TV: Réseau de sports et de divertissement Silver State, FOX 13+

Dernières blessures entre Aces et Storm

As : Aucun blessé à signaler.

Tempête: Ezi Magbegor C (sortie), Jewell Loyd G (sortie).

