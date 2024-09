Pronostics Ligue des champions : les experts sont partagés sur Kylian Mbappé ; Real Madrid, Barcelone, Arsenal sont tous dans la course pour la victoire

Une nouvelle saison de la Ligue des champions de l’UEFA est à nos portes, une saison qui laisse entrevoir un potentiel de surprise, même dans une période de domination de certaines des meilleures équipes et de certains des meilleurs joueurs européens.

Alors qu’un groupe familier de joueurs devrait se battre pour des distinctions individuelles et collectives dans la plus grande compétition de clubs du continent, une période de domination pour le Real Madrid et Manchester City cela ne suffira peut-être pas à contenir une poignée d’équipesLes bons débuts de saison de Barcelone, Arsenal et Liverpool en font des prétendants réalistes au titre de la Ligue des champions, créant ainsi une nouvelle collection d’équipes de premier plan qui pourraient susciter tout autant d’intérêt. comme le nouveau format.

Les premières intrigues de la saison 2024-25 Cela a également conduit à une liste variée de prédictions de la part de l’équipe de CBS Sports, qui anticipe qu’une longue liste d’équipes pourrait provoquer un drame alors que le compte à rebours commence pour la finale du printemps prochain à l’Allianz Arena de Munich, laissant présager une saison divertissante à venir.

Avant le début de la phase de championnat mardi, voici une série de prédictions pour lancer une nouvelle saison de Ligue des champions.

Voici nos choix d’experts pour cette journée :

Choix d’experts

Gagnants : Si l’on en croit les marchés des paris, la Ligue des Champions de cette saison devrait se jouer entre les deux derniers vainqueurs. C’est logique. Le Real Madrid, tenant du titre, a recruté l’un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé. Manchester City reste aussi bon qu’avant. Il y a cependant quelques équipes dans le peloton de tête qui sont des prétendants convaincants. Arsenal et Liverpool semblent être des équipes exceptionnellement bonnes, tandis que le Bayern Munich a tout le talent dont il a besoin. Et Barcelone ?? En championnat la saison dernière, ils affichaient des statistiques comparables à celles du Real Madrid et ils ont commencé cette saison de manière explosive. Restez en forme et ils pourraient bien être les champions. –James Benge

La plus grande surprise : L’Atalanta ne devrait pas vraiment être une surprise après avoir remporté l’Europa League la saison dernière, mais avec la perte de Gianluca Scamacca sur blessure et de Teun Koopmeiners à la Juventus, cette équipe a du potentiel. De nouveaux éléments comme Mateo Retegui s’intègrent bien et Ademola Lookman est toujours au club, mais tout cela dépend du leadership de Gian Piero Gasperini. L’Atalanta saura ce qu’il faut faire pour obtenir les résultats dont elle a besoin et cela suffira pour atteindre les huitièmes de finale de l’UCL. — Chuck Booth

La plus grande déception : Le Real Madrid espère que l’arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs renforcera encore davantage les Espagnols et leur permettra de défendre avec succès leur titre en Ligue des Champions. Cependant, comme l’a montré leur début de saison, ce n’est pas si simple : il faudra du temps à cette équipe pour se fondre sous la houlette de Carlo Ancelotti. Les blessures et les indisponibilités n’ont pas aidé, mais faire fonctionner efficacement et cohabiter des joueurs comme Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham ne cessera pas d’être un défi pour le maître tacticien italien dans les semaines et les mois à venir. La Ligue des champions de cette année pourrait être trop tôt pour espérer que les Blancos triomphent sur la scène continentale. — Jonathan Johnson

Meilleur buteur : Cette saison, la compétition verra probablement se disputer le titre de meilleur buteur quelques-uns des meilleurs attaquants du football, mais Erling Haaland, de Manchester City, est suffisamment bon pour les devancer tous. Sa capacité à trouver le fond des filets est sa signature après deux saisons couronnées de Souliers d’or en Angleterre, et il a déjà créé une belle avance lors de sa troisième saison en Premier League – il a marqué neuf buts en quatre matchs, soit six de plus que le joueur le plus proche. Il a l’avantage d’un été de repos par rapport à la plupart des autres, ce qui fait de lui le candidat le plus raisonnable pour dominer le classement des buteurs de la Ligue des champions d’ici la fin de la saison. — Chatterie Pardeep

Meilleur joueur : Après avoir quitté le PSG pour le Real Madrid à l’été 2024 en tant qu’agent libre, toutes les attentes sont tournées vers le Real Madrid et Kylian Mbappé, qui a connu des difficultés lors des premiers matchs joués jusqu’à présent. Cependant, de nombreuses raisons portent à penser qu’il sera le MVP de la saison, car il ne fait qu’ajouter plus d’expérience et de mentalité de vainqueur à une équipe qui n’a pas de difficultés dans ce sens, après avoir remporté deux titres de Ligue des champions au cours des trois dernières années. Mbappé veut entrer dans l’histoire du Real Madrid, et cela signifie remporter à nouveau la Ligue des champions. — Francesco Porzio

