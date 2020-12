La promo FUT 21 TOTGS (Team of the Group Stage) tombe le vendredi 4 décembre, avec Lionel Messi susceptible d’être inclus.

Les joueurs de FIFA 21 Ultimate Team auront remarqué qu’un teaser TOTGS est apparu comme écran de chargement, avec le graphique confirmant que la promotion commencera le vendredi 4 décembre à 18 heures, la même date que la sortie mondiale de FIFA 21 prochaine génération.

La promotion de l’équipe FUT 21 de la phase de groupes comprendra probablement une équipe promotionnelle de 16 joueurs composée des meilleurs joueurs en forme des compétitions de la phase de groupes des clubs européens (UEFA Champions League et Europa League). Vous pouvez également vous attendre à voir des objectifs hebdomadaires et des SBC thématiques spéciaux pour l’événement FUT 21 TOTGS.

* Cliquez ici pour vous abonner à Level up! The Esports and Gaming Show, le podcast est disponible sur Spreaker, Spotify, Apple Podcasts ou partout où vous obtenez vos podcasts. *

La superstar du FC Barcelone, Messi, sera probablement incluse, après avoir marqué trois buts et fourni deux passes décisives en seulement trois apparitions en phase de groupes de la Ligue des champions en 2020/21.

Le milieu de terrain de Man City Kevin De Bruyne et l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman devraient également être inclus, car ces deux joueurs ont été snobés dans TOTW 10 malgré de solides performances nationales, ce qui pourrait indiquer leur inclusion dans la prochaine promo FUT 21 TOTGS.

Découvrez nos pronostics FIFA 21 TOTGS (Team of the Group Stage) ci-dessous.

Il est probable qu’en raison de la prochaine promotion FUTMAS, le TOTGS sera une promotion d’une semaine avec une équipe de 16 joueurs publiée le vendredi 4 décembre, avec des objectifs, des SBC et plus encore.