Pronostics et pronostics Hampton vs. Howard : cotes, cotes, spread – samedi 21 septembre Publié à 20h50 le jeudi 19 septembre 2024

Notre modèle de projection prédit que les Howard Bison battront les Hampton Pirates le samedi 21 septembre à 16h00 HE. Pour une projection complète du match à Audi Field, qui comprend nos prévisions sur l’écart, le over/under et le score final, continuez à lire.

Regardez le football universitaire en direct sans câble. Diffusez ACC, SEC, ESPN et plus encore avec Fubo. Qu’est-ce que Fubo ? Fubo est un service de streaming qui vous donne accès à vos sports et émissions préférés en direct à la demande. Commencez votre essai sans risque dès aujourd’hui et commencez à regarder les matchs de football universitaire maintenant.

Prédictions et pronostics pour Hampton vs. Howard

Prédiction de propagation Prédiction totale Prédiction du score Howard (-3,4) 57,0 Howard 30, Hampton 27

Recevez les derniers titres par e-mail

Pariez sur ce match chez BetMGM

Vous voyez des numéros qui vous plaisent ? Faites vos paris sur le football universitaire dès maintenant sur BetMGM.

Moyennes de score des Pirates contre les Bisons en 2024

Pts Points autorisés Accueil Pts Accueil Pts autorisés Points à l’extérieur Points autorisés à l’extérieur Hampton 32,7 19.3 30,5 25,5 37.0 7.0 Howard 24,7 32.0 32.0 31.0 7.0 44.0

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les États. Veuillez visiter BetMGM pour connaître les dernières promotions dans votre région. Vous devez avoir au moins 21 ans pour jouer, veuillez parier de manière responsable. Si vous ou une personne que vous connaissez avez un problème de jeu, contactez 1-800-GAMBLER.