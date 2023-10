Pronostics, cotes et heure de début de la finale Liberty vs Aces WNBA pour le match 4 : mises à jour en direct

Lors d’une interview en jeu avec ESPN, Jonquel Jones a regardé directement la caméra de télévision et a déclaré : « Ils veulent que les joueurs soient meilleurs, les arbitres doivent être meilleurs en fin de compte. … Ils veulent que nous soyons meilleurs ; ça va mieux, les arbitres.

Jones n’est pas le seul à exprimer sa frustration face à l’arbitrage de la WNBA cette saison. Entre autres plaintes récentes, la gardienne du Connecticut Sun, Natisha Hiedeman, a récemment tweeté qu’elle avait été condamnée à une amende pour ses commentaires après les demi-finales. Elle a écrit sur les réseaux sociaux : « les arbitres ont été terribles des deux côtés… pas même dans la série mais toute la saison. » Bien entendu, les plaintes contre les officiels ne sont pas rares dans le sport. Parcourez n’importe quelle ligue au cours de n’importe quelle saison et vous trouverez forcément des reproches similaires.

« Je pense qu’il y aura toujours une tension très saine et normale entre les équipes et les officiels », déclare Sue Blauch, responsable de la performance et du développement des arbitres de la WNBA et ancienne arbitre de la WNBA pendant 20 saisons.

Pourtant, alors que les finales de la WNBA reprennent cette année, certaines des frustrations exprimées par les équipes semblent plus fortes que jamais.