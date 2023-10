La Coupe du monde de rugby 2023 a pris vie le week-end dernier avec une série exceptionnelle de quarts de finale, mais il y a beaucoup d’intrigues avant les demi-finales alors que les quatre équipes restantes en France complotent pour devenir championnes du monde.

Le rugby international a-t-il déjà été aussi beau que samedi et dimanche ? Quatre matchs, chacun intense, tous en jeu avant les cinq dernières minutes et trois d’entre eux décidés par le jeu final du match. C’était un sport de classe mondiale à son meilleur.

L’Irlande contre la Nouvelle-Zélande et la France contre l’Afrique du Sud furent incontestablement des rencontres épiques. Le premier ressemblait à l’un des grands combats pour le titre mondial des poids lourds des années 1970 et le second présentait une première moitié d’intention d’attaque presque ridicule. Mais la défaite de l’Argentine face au Pays de Galles était également passionnante tandis que l’Angleterre était soulagée de se faufiler devant les Fidjiens rajeunis.

Que ce passe t-il après? Il est possible que les quarts de finale les plus compétitifs que la RWC ait jamais connus soient suivis des demi-finales les moins compétitives de son histoire. Les bookmakers le pensent certainement.

Voyons comment ils évaluent les équipes restantes, pour remporter à la fois le tournoi et leurs quatre derniers matches à venir.

🏆 Cotes du tournoi

Voici les dernières cotes des tournois de parier365:

Afrique du Sud 10/11

Nouvelle-Zélande 6/5

Angleterre 12/1

Argentine 33/1

1️⃣ Premier quart de finale : Pays de Galles vs Argentine

Le marché pur et simple est, et a été, remarquable en raison de la nature déséquilibrée du tirage. Rappelons que les cinq meilleures équipes mondiales étaient tirées au sort dans la même mi-temps, ce qui signifiait que seules deux d’entre elles pouvaient atteindre les quatre derniers. En conséquence, les livres avaient très peu confiance dans les capacités des équipes de l’autre mi-temps et ils continuent de ressentir cela.

En fait, l’Argentine a un prix plus élevé pour remporter le tournoi maintenant qu’elle a atteint les demi-finales qu’au début de la compétition ! Il est également vrai que les deux équipes qui étaient en tête du marché avant les quarts de finale (l’Irlande et la France) ont été éliminées. Les livres en font une course à deux chevaux.

Nos choix d’avant-tournoi

Nous avons donné un score de 7/2 à l’Afrique du Sud et un score de 28/1 à l’Argentine dans chaque sens. Si vous nous suivez, vous pourriez envisager d’ajouter la Nouvelle-Zélande pour réaliser des bénéfices. Sur le marché des meilleurs buteurs d’essais, nous avons sélectionné le All Black Will Jordan à 8/1 pour la victoire et 2/1 pour se classer parmi les cinq premiers. Il est actuellement deuxième à égalité avec cinq essais, tandis que le leader français Damian Penaud en a six, incapable d’ajouter à son total.

Nos sélections pour les quarts de finale se sont bien déroulées, l’Argentine gagnant à 7/4 et l’Afrique du Sud malgré un déficit à la mi-temps à 13/2. Voyons si nous pouvons ajouter plus de bénéfices ce week-end.

💡 Première demi-finale : Nouvelle-Zélande contre Argentine

La raison derrière le choix de l’Argentine comme option dans chaque sens était que A) avait un parcours relativement libre jusqu’au dernier carré, et B) affronterait probablement un adversaire mentalement, physiquement et émotionnellement fatigué par un énorme quart de finale. une semaine avant. En substance, les deux facteurs se sont déroulés exactement comme espéré, mais si l’Irlande avait gagné avec un essai de dernière minute, elle aurait pu être plus vulnérable que les All Blacks. La bonne nouvelle pour les outsiders ? Ils ont battu la Nouvelle-Zélande l’année dernière et ont remporté deux des sept derniers matches entre les deux équipes. Les mauvaises nouvelles? Historiquement, ce sont les deux seules victoires des Pumas en 36 tentatives (il y a également eu un nul). Les All Blacks se souviendront également qu’ils ont remporté les deux derniers matches entre les équipes 53-3 (une semaine après la défaite de l’année dernière) et 41-12 (en juillet dernier).

Cotes Nouvelle-Zélande contre Argentine

Voici les dernières cotes de match pour la Nouvelle-Zélande contre l’Argentine de parier365.

Nouvelle-Zélande: 1/12

1/12 Dessiner: 50/1

50/1 Argentine: 17/2

💡 Conseil de pari : la Nouvelle-Zélande tente d’être le premier joueur à marquer – 2/1 sur bet365

Si l’on en croit la semaine dernière, l’Argentine aura du mal à briser les All Blacks. Les Kiwis ont réussi 229 plaqués lors de leur victoire contre l’Irlande, le deuxième total le plus élevé du tournoi, et ils ont été incroyablement disciplinés lors de cette sensationnelle attaque irlandaise en 37 phases qui a mis fin au match.

Les statistiques offensives de la Nouvelle-Zélande étaient également les meilleures des quatre équipes restantes dans la compétition. L’Argentine espère tendre un piège à ses adversaires, utiliser sa vitesse dans le ruck (le plus rapide des demi-finalistes) et espérer également que la Nouvelle-Zélande souffre d’une gueule de bois après le drame de la semaine dernière.

Les favoris sont également en forme lorsqu’il s’agit de gâcher les demi-finales. Ils en ont joué huit et n’en ont gagné que quatre, ce qui est tout simplement faux pour une équipe qui était favorite dans chacun d’entre eux. De plus, deux de leurs trois victoires en Coupe du monde se sont déroulées à domicile. Ainsi, une demi-finale à l’extérieur est aussi vulnérable que jamais pour les All Blacks.

Mais l’Argentine est-elle assez bonne pour bondir ? Nous sommes sur eux dans chaque sens, nous ne jouerons donc pas le résultat du match et chercherons plutôt ailleurs. Les livres favorisent la Nouvelle-Zélande pour ouvrir le score avec un penalty, mais ils s’envolent des blocs et historiquement ouvrent le score contre les Pumas avec un essai aussi souvent qu’un penalty.

🏉 Pariez sur la Nouvelle-Zélande pour tenter d’être le premier joueur à marquer à 2/1 avec bet365 🏉

1 Demi-finales de la Coupe du monde de rugby. 18+ BeGambleAware.org | S’il vous plaît, jouez de manière responsable

2️⃣ Deuxième demi-finale : Angleterre vs Afrique du Sud

Ce match est une répétition de la finale de la dernière Coupe du monde organisée en France, lorsque l’Afrique du Sud avait triomphé 15-6 en 2007. À bien des égards, l’état des deux équipes était alors très similaire à celui de cette année : les Springboks étaient aussi doués en tournoi que tandis que l’Angleterre boitait jusqu’aux phases finales.

Incroyablement, l’Angleterre est la seule équipe invaincue restant dans la compétition, mais la manière dont elles ont remporté des victoires (toutes peu convaincantes) n’est pas à la hauteur de la défaite de l’Afrique du Sud face aux Irlandais, un match serré entre deux formations incontestablement de classe mondiale. C’est aussi une répétition de la dernière finale de la RWC, au Japon il y a quatre ans. L’Angleterre voudra se venger, mais est-elle assez bonne pour la mettre en œuvre ?

Cotes Angleterre vs Afrique du Sud

Voici les dernières cotes de match pour l’Angleterre contre l’Afrique du Sud de parier365.

Angleterre: 19/4

19/4 Dessiner: 33/1

33/1 Afrique du Sud: 2/11

💡 Conseil de pari : l’Afrique du Sud gagne (handicap -13,5 points) – 10/11 sur 888sport

Le Sud-Africain Cheslin Kolbe était électrique la semaine dernière, qu’il réalise des breaks nets, marque des essais ou charge une conversion de Thomas Ramos. Il est susceptible de redevenir une star, mais cela pourrait être un match d’usure, du moins au début. Contre les Français, les Sud-Africains étaient statistiquement faibles en termes de portées, de sauts de ligne et de défenseurs battus.

Pendant ce temps, l’Angleterre s’est classée au dernier rang des quatre derniers en mètres réalisés et en déchargements. Le peloton sud-africain a épuisé le huit français et cherchera à répéter l’exploit. L’Angleterre soulignera avoir remporté trois des cinq derniers matches entre les deux équipes. C’est cependant le meilleur des affrontements.

En fait, ils n’ont remporté que quatre des 15 derniers matchs et ils sont également menés 4-1 lorsque les deux équipes s’affrontent en Coupe du monde. Soyons d’accord avec les livres mais affrontons-les dans le handicap. Lors de ces cinq matches de la Coupe du monde entre les équipes, l’Afrique du Sud a gagné par 20 points ou plus à trois reprises et elle a gagné par 14 points ou plus lors de deux des trois derniers matches. Ces arrières volants pourraient vraiment profiter si l’Angleterre devait poursuivre le match.

🏉 Prenez le handicap de -13,5 points de 888sport et soutenez les Springboks pour le couvrir 🏉

📺 Comment regarder les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby

Voici où vous pouvez suivre l’action de la RWC une fois que vous avez placé un pari sur les meilleurs sites de paris sur le rugby au Royaume-Uni :

Demi-finale 1 – Nouvelle-Zélande contre Argentine :

Emplacement: Stade de France, Saint Denis, Paris

Stade de France, Saint Denis, Paris Date et l’heure: Vendredi 20 octobre 20h00

Vendredi 20 octobre 20h00 Comment regarder : ITV, S4C

Demi-finale 2 – Angleterre vs Afrique du Sud :

Emplacement: Stade de France, Saint Denis, Paris

Stade de France, Saint Denis, Paris Date et l’heure: Samedi 21 octobre 20h00

Samedi 21 octobre 20h00 Comment regarder : ITV, S4C

