Pronostics Costa Rica-Zambie, Canada-Australie, choix de Chris ‘The Bear’ Fallica

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se réchauffe alors que la deuxième semaine de jeu de groupe se termine – et vous pouvez regarder toute l’action sur FOX et l’application FOX Sports.

En ce qui concerne les paris sur ces matchs, je vous donnerai mes meilleurs paris quotidiennement tout au long du tournoi. En gros, si je vois un avantage, et que je parie dessus, je le partage. Je veux que nous gagnions tous !

Je crois en la transparence, donc mon record de meilleurs paris de tournoi se situe actuellement à 20-11, + 674 $. Ceci est basé sur mes montants de pari, chacun devant gagner 100 $. Mais n’oubliez pas que vous pouvez toujours miser n’importe quel montant avec lequel vous êtes à l’aise.

Plongeons dans le plaisir avec quelques paris que je fais pour le jour 12.

Costa Rica contre. Zambie3 h HE lundi, FOX et l’application FOX Sports

Barbara Banda buteur à tout moment (+110)

Aucune des deux équipes ne passera à autre chose après avoir été surclassée par un score combiné de 15-0 lors de leurs matchs contre le Japon et l’Espagne. Donc, celui-ci devrait être une affaire ouverte avec les deux équipes essayant d’obtenir une victoire pour les renvoyer chez eux sur une bonne note.

La chose sur laquelle je me sens le plus confiant ici, c’est Barbara Banda qui court sous l’un de ces longs ballons et marque un but pour la Zambie. Alors Banda à tout moment, le buteur est le jeu.

PICK: Barbara Banda buteur à tout moment (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

La Suède est-elle une équipe que l’USWNT doit ÉVITER en Coupe du monde ? Alexi Lalas et David Mosse réagissent à la victoire 5-0 de la Suède sur l’Italie lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Canada contre. Australie6 h HE lundi, FS1 et l’application FOX Sports

Australie vainqueur (+120)

La défaite choquante de l’Australie face au Nigeria signifie que Mathilde doit gagner pour passer au tour à élimination directe. Et malgré les doutes concernant la disponibilité de Sam Kerr et Mary Fowler, je crois qu’ils le feront.

Même sans ces deux-là, l’Australie a été beaucoup plus dangereuse contre le Nigeria que ne l’était le Canada (26 tirs, 15 corners, deux buts). Je ne peux tout simplement pas aller jusqu’au bout avec le Canada.

Le Canada n’a pas eu beaucoup d’occasions dangereuses contre le Nigeria. Puis un stupide but contre son camp de l’Irlande a permis au Canada de revenir dans le match où il a finalement obtenu le vainqueur de la deuxième mi-temps dans ce qui était la meilleure mi-temps qu’il ait disputée jusqu’à présent. Mais je pense que l’Australie, soutenue par les supporters locaux, relève le défi et passe à autre chose.

PICK: Australie à gagner (parier 10 $ pour gagner 22 $ au total)

République d’Irlande contre. Nigeria6 h HE lundi, FS1 et l’application FOX Sports

Nigéria gagne ou fait match nul et moins de 3,5 buts (-117)

L’Irlande mérite probablement mieux que zéro point en deux matchs, car une pénalité bâclée contre l’Australie et un but contre son camp maladroit contre le Canada ont modifié ces matchs.

Le Nigeria, cependant, devrait pouvoir obtenir au moins un point ici pour avancer. Cette équipe a montré qu’elle peut éliminer les troisièmes chances finales – comme elle l’a fait contre le Canada – et jouer un match de type score inférieur. Ou il peut capitaliser même s’il n’a pas une tonne de balle, comme ce fut le cas contre l’Australie.

PICK: Nigeria gagne ou fait match nul et moins de 3,5 buts (pariez 10 $ pour gagner 18,55 $ au total)

Chaque but de la 11e journée Découvrez les buts de la 11e journée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA !

Chris « L’ours » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari « occasionnel » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

