Pronostics, choix et cotes pour le match pour le titre de l’AFC

Qu’est-ce qui fait obstacle à la tête de série n°1 Corbeaux de Baltimore (14-4) d’atteindre le Super Bowl ?

Le champion en titre Chefs de Kansas City (13-6).

Les deux s’affrontent lors du match de championnat de l’AFC dimanche au M&T Bank Stadium.

Lamar Jackson a pris son contrat historique et a couru avec lui cette saison, une campagne pour son deuxième prix MVP. Lors de la ronde de division, les Ravens ont marqué 17 points au quatrième quart pour évincer les Texans de Houston 34-10. Jackson a réussi 16 sur 22 pour 152 verges par la passe et a ajouté 100 verges au sol. Il était responsable des quatre touchés de Baltimore.

Il a eu à sa disposition les stars vétérans Odell Beckham Jr. et Zay Flowers tout au long de la saison. Ils ont combiné sur 1 400 verges.

Les receveurs de Patrick Mahomes n’ont pas été aussi fiables, mais les Chiefs se sont frayé un chemin tout au long de la saison et disputent leur sixième match de championnat de conférence.

La semaine dernière, les Chiefs ont battu les Bills de Buffalo 27-24 en ronde de division – encore une fois. C’était le premier match éliminatoire sur route de Mahomes en carrière. Il a réussi 17 sur 23 pour 215 verges et deux touchés, tous deux contre Travis Kelce. Le duo a dépassé Tom Brady et Rob Gronkowski pour la plupart des touchés en séries éliminatoires par un tandem quart-arrière-receveur. Isiah Pacheco a ajouté 97 verges et un score au sol.

Les Ravens et les Chiefs ne se sont pas affrontés depuis 2021, lorsque Jackson a couru 107 verges et marqué deux buts lors de sa première victoire contre Kansas City.

AFC : Corbeaux contre Chiefs

NFC : 49ers contre Lions

Lorenzo Reyes : Corbeaux 26, chefs 19

Patrick Mahomes a réussi à masquer le manque de talents vedettes au poste de receveur pendant la majeure partie de la saison. Et Travis Kelce et Rashee Rice sont devenus ses deux meilleures options. Le problème est que la défense de Baltimore – avec Roquan Smith et Kyle Hamilton (pour Kelce) et les corners des Ravens (pour Rice) – est conçue pour arrêter une équipe comme Kansas City. Et puis en attaque, le coordinateur Todd Monken a fait un travail formidable pour libérer l’efficacité de Lamar Jackson. Kansas City devra créer une pression constante au milieu de la ligne, sinon la journée pourrait être longue pour la défense des Chiefs.

Tyler Dragon : Corbeaux 24, chefs 23

Les Chiefs se sont qualifiés pour six matchs consécutifs de championnat de l’AFC et ont remporté deux des quatre derniers Super Bowls. Mais Lamar Jackson et les Ravens disposent d’une équipe suffisamment talentueuse pour renverser la dynastie naissante de Kansas City. Le jeu de Jackson et sa capacité étrange à battre des équipes avec ses bras et ses jambes vont causer beaucoup de problèmes à la défense des Chiefs. De plus, les Ravens sont la meilleure défense à laquelle Patrick Mahomes a fait face toute l’année. Profitez de ce combat pour le titre AFC. Mahomes et Jackson sont les deux meilleurs quarterbacks de la NFL.

Victoria Hernández : Corbeaux 28, chefs 23

Le championnat de l’AFC est à perdre pour Lamar Jackson. Oui, les Chiefs ont dépassé les Dolphins et les Bills et Patrick Mahomes a montré qu’il pouvait, en fait, gagner un match éliminatoire sur la route. Mais la défense de Buffalo a été décimée et les receveurs de Kansas City n’ont toujours pas intensifié leurs efforts. Les Ravens ont laissé traîner un peu les Texans avant de leur mettre la révérence au quatrième quart. Attendez-vous à une autre performance remarquable de Jackson alors qu’il se lance dans son premier Super Bowl.

Jordan Mendoza : Corbeaux 23, chefs 16

Après ce que Baltimore a fait à Houston, il est difficile de voir une équipe battre cette équipe empilée. Kansas City ressemblait à son ancien moi contre Buffalo, mais l’offensive n’est pas assez cohérente pour faire confiance contre une défense impitoyable de Baltimore. Les Chiefs ont de quoi limiter Lamar Jackson, mais il est capable de s’échapper en fin de match pour envoyer les Ravens au Super Bowl.

