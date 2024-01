Pronostics, choix et cotes du jeu pour le titre NFC

La NFC sera décidée dans la Bay Area dimanche soir lorsque le Lions de Détroit (14-5) affronte le 49ers de San Francisco (13-5) avec une place au Super Bowl 58 en jeu.

La saison de rêve pour Detroit se poursuit dans la ronde de championnat de conférence, alors que les Lions ont réussi à repousser les Buccaneers de Tampa Bay pour une victoire en ronde de division. La défense s’est mobilisée quand il le fallait et l’offensive a pu se réveiller en seconde période pour envoyer les Lions à leur premier match pour le titre NFC depuis 1991.

La tête de série n°1 de la NFC a obtenu tout ce qu’elle pouvait gérer des Green Bay Packers, tête de série n°7, mais un quatrième quart-temps décisif a abouti à une victoire par derrière pour les 49ers. San Francisco est de retour dans le match de championnat NFC pour la troisième saison consécutive, mais peut-il atteindre le Super Bowl pour la première fois depuis la saison 2019 ? Ou Détroit va-t-il choquer la tête de série en décrochant sa toute première apparition au Super Bowl ?

Cotes 49ers contre Lions, moneyline, plus/moins

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Répartition : 49ers (-7)

Ligne financière : 49ers (-300) ; Lions(+240)

Plus/moins : 51

Cotes, pronostics et choix du tour de championnat de la NFL

AFC : Corbeaux contre Chiefs

NFC : 49ers contre Lions

Lorenzo Reyes : 49ers 29, Lions 24

Les 49ers ont tout simplement l’effectif le plus fort, mais les Lions s’en sortent plutôt bien. Détroit excelle à arrêter la course, ce qui pourrait limiter l’efficacité de Christian McCaffrey. Les Lions sont certes plus faibles à l’arrière, mais San Francisco pourrait subir un coup dur avec la santé de Deebo Samuel. Je pense que ce match reste plus serré et que Détroit couvre parce que le secondaire de San Francisco a produit de gros jeux et pourrait avoir du mal à contenir Amon-Ra St. Brown et Sam LaPorta.

Tyler Dragon : 49ers 27, Lions 21

Les 49ers avancent dans le match de championnat NFC pour la troisième saison consécutive et la quatrième fois au cours des cinq dernières années. Alors que les Lions ont dépassé les attentes en route vers le championnat de conférence. Regardez la bataille dans les tranchées. Ces deux équipes excellent dans ce domaine. Mais les 49ers ont l’équipe la plus complète et une solide défense dirigée par le secondeur All-Pro Fred Warner et l’ailier défensif du joueur défensif de l’année 2022 de la NFL Nick Bosa. La blessure à l’épaule de Deebo Samuel est préoccupante. Les 49ers ne sont pas les mêmes sans le large polyvalent, mais la défense de San Francisco va mettre les Lions mal à l’aise.

Victoria Hernández : Lions 27, 49ers 25

Les 49ers possèdent l’une des attaques les plus complètes de la ligue, mais la santé de Deebo Samuel est un point d’interrogation majeur. J’ai fait des allers-retours sur ce choix, mais les Lions sont l’équipe américaine en ce moment et s’il y a un scénario, ils sont dans le Super Bowl.

Jordan Mendoza : Lions 24, 49ers 23

La course magique se poursuivra-t-elle à Détroit ? Malgré toutes les armes dont disposent les 49ers des deux côtés du ballon, ils ne peuvent aller que aussi loin que Brock Purdy les emmène. La performance fragile contre Green Bay est suffisante pour croire que les Lions peuvent mettre la pression contre l’offensive des 49ers, tandis que le jeu de passes est capable d’exploiter le secondaire de San Francisco. Détroit réussit le choc et joue pour le Trophée Lombardi pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

Vous pouvez consulter la liste complète des prédictions des experts NFL de USA TODAY ici.

