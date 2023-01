Pronostic Wolves vs Liverpool, cotes et conseils de paris

Liverpool est coincé dans une ornière et rien ne garantit qu’il sortira victorieux contre une équipe des Wolves en hausse.

Cotes loups vs Liverpool

Voici les dernières cotes de match pour les loups contre Liverpool à partir de bet365.

loups : 11/4

: 11/4 Dessiner : 13/5

: 13/5 Liverpool: 4/5

Pronostics Wolves vs Liverpool

Pour de nombreux managers de Premier League, un match nul au troisième tour de la FA Cup induit plus de maux de tête qu’une défaite.

Jurgen Klopp préférerait certainement ne pas avoir à disputer cette rediffusion, même si le manager de Liverpool désespérera de voir son équipe passer au tour suivant d’une compétition qu’elle a remportée la saison dernière.

Les Reds ont considérablement diminué depuis qu’ils ont remporté le trophée en mai, et une égalité au quatrième tour contre Brighton & Hove Albion serait très délicate compte tenu de la façon dont Liverpool a été démantelé par les Seagulls samedi.

Tout d’abord, l’équipe de Klopp doit dépasser un Wolves renaissant – et ce ne sera pas facile.

Julen Lopetegui a rendu les prétendants à la relégation beaucoup plus compétitifs depuis qu’il a pris les rênes, comme son équipe l’a démontré avec une performance au combat lors d’un match nul 2-2 à Anfield la première fois.

Après être sortis des trois derniers de la Premier League après une victoire 1-0 sur West Ham United ce week-end, les Wolves arriveront dans ce match avec une confiance renouvelée.

Liverpool est naturellement le favori pour gagner avec bet365, mais cela pourrait être une autre rencontre difficile pour les détenteurs de la FA Cup.

Nos conseils de paris d’experts pour les Wolves contre Liverpool en FA Cup.

Pronostics Wolves vs Liverpool

Il n’y a généralement pas beaucoup de buts dans les matchs impliquant des Wolves et l’affrontement de mardi à Molineux pourrait suivre ce schéma.

Loups ou match nul – 5/6 (bet365)

Il est juste de dire que 2023 n’a pas été tendre avec Liverpool jusqu’à présent.

Les Reds ont commencé la nouvelle année avec une décevante défaite 3-1 contre Brentford au cours de laquelle ils ont été dominés. et battu par une équipe réunie sur une fraction du budget de Liverpool.

Un échec à battre les Wolves à domicile a suivi, avant qu’une défaite 3-0 contre Brighton samedi ne laisse l’équipe de Klopp à seulement trois points de la moitié inférieure du tableau.

Liverpool semble avoir perdu son étincelle. À leur apogée, ils auraient adoré jouer contre une équipe comme Brighton, qui ouvre le jeu et cherche à construire des attaques par l’arrière.

C’est le type d’équipe que Liverpool a régulièrement démantelé en remportant le ballon haut sur le terrain et en allant immédiatement à la gorge.

Mais cette équipe a l’air vieille et lente par rapport au Liverpool rythmé et énergique d’il y a quelques années.

Les loups peuvent en profiter mardi. Lopetegui n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se faire entendre d’une équipe qui contient beaucoup de talent.

Les loups n’ont perdu qu’un seul de leurs sept matches toutes compétitions confondues sous leur nouveau manager, qui a réussi à les rendre plus difficiles à battre et plus menaçants en attaque.

Moins de 2,5 buts – 11/10 (bet365)

Aucune équipe de Premier League n’a marqué aussi peu de buts que les Wolves cette saison. Ils n’ont fait gonfler le net que 12 fois en raison de lacunes dans la création et la conversion.

En effet, bien que les données sur les buts attendus suggèrent que les Wolves “auraient dû” marquer six fois de plus qu’eux, seuls Crystal Palace et Bournemouth ont créé moins de chances dans l’ensemble.

Les loups ont franchi la ligne de fond de Liverpool à deux reprises à Anfield et ils ont trouvé le fond du filet dans six des sept matchs de Lopetegui en charge toutes compétitions confondues.

Mais il y a des raisons de croire que cela pourrait être une affaire de moindre score que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées.

Liverpool était extrêmement plat en attaque contre Brighton, et Klopp pourrait être tenté de reposer au moins un de Mohamed Salah ou Cody Gakpo avant un affrontement critique avec Chelsea ce week-end.

Gakpo trouve toujours ses marques après son transfert du PSV, tandis que Darwin Nunez est incertain et que Roberto Firmino a récemment rejoint ses collègues attaquants Luis Diaz et Diogo Jota dans la salle de traitement.

L’attaque de Klopp est donc nettement inférieure à sa pleine puissance et l’Allemand doit s’inquiéter du fait que les joueurs de Liverpool n’ont marqué qu’un seul but lors des trois dernières sorties de l’équipe en Premier League.

Étant donné que les Wolves sont loin d’être eux-mêmes une équipe qui marque gratuitement, les buts pourraient être précieux dans celui-ci.

Match nul à la mi-temps – 13/10 (bet365)

Bien qu’ils ne marquent pas beaucoup de buts, les Wolves ont un meilleur bilan défensif que la plupart des équipes qui les entourent dans le tableau de la Premier League.

Il ne faut donc pas s’étonner que dans 11 de leurs 19 matches de Premier League cette saison, le score ait été égal à la mi-temps. Aucune autre équipe de l’élite n’a atteint le double des chiffres dans cette catégorie particulière.

Sous Bruno Lage et Lopetegui, les loups ont cherché à devenir des jeux. Ce n’est pas une équipe qui sort trop souvent des pièges. Au lieu de cela, les loups ont tendance à être lents et réguliers.

Après leur humiliation au stade Amex, Liverpool se contenterait sans aucun doute de garder les choses serrées dans les 45 premières minutes également.

Leur effondrement contre Brighton est survenu en seconde période, mais la confiance fragile des Reds signifie que concéder un but précoce pourrait être extrêmement préjudiciable à leurs chances d’atteindre le tour suivant.

Seul Manchester City a marqué plus de buts en première mi-temps que Liverpool cette saison, mais les hommes de Klopp ont le cinquième pire bilan défensif de la première période.

Le match original entre ces équipes était de 1-1 à l’intervalle et nous pourrions nous attendre à une autre première mi-temps égale en milieu de semaine.

Comment regarder les loups contre Liverpool

Emplacement: Stade Molineux, Wolverhampton, Angleterre.

Stade Molineux, Wolverhampton, Angleterre. Date et l’heure: Mardi 17 janvier 2023, 19h45.

Mardi 17 janvier 2023, 19h45. Comment regarder : BBC One et BBC iPlayer.

