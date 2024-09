Pronostic UTEP vs Liberty, conseils et cotes du créateur de paris

Découvrez notre meilleur pari sur le spread

Liberty a de quoi se vanter sur le spread lorsqu’ils joueront contre l’UTEP. Nous prédisons que les favoris des paris peuvent couvrir la ligne -23 avec une cote de -110, étant donné qu’ils devraient être supérieurs.

La dernière bataille des équipes a vu la victoire de Liberty 42-28

Les Texas El Paso Miners ont perdu deux matchs de suite. Lors d’un récent match à domicile au Sun Bowl Stadium, ils ont été battus 27-24 (en prolongation) par les Southern Utah Thunderbirds.

Les Liberty Flames ont remporté leur dernier match en deux manches consécutives. Ils ont remporté leur match à l’extérieur au Aggie Memorial Stadium (30-24) contre les New Mexico State Aggies.

Liberty a remporté la dernière confrontation entre ces équipes. Une victoire de 42 à 28 a été enregistrée contre UTEP au Sun Bowl Stadium.

Analyse experte du football universitaire

Les blessures peuvent affecter le résultat global et nous utilisons ces informations ainsi que le guide de forme le plus récent. Il en va de même pour les statistiques afin que nous puissions avoir la meilleure compréhension de la façon dont les choses pourraient évoluer.

Statistiques clés UTEP vs Liberty :

La ligne -23 a été couverte par Liberty lors de 3 de leurs 5 derniers matchs à domicile.

Les favoris à -23 sur le spread se démarquent vraiment dans ce match de football universitaire. Nous sommes prêts à parier à -110 et nous attendons à ce que Liberty couvre cette ligne.

Si vous recherchez des cotes plus élevées et que vous êtes sûr que votre sélection sera performante, envisagez de déplacer la ligne et d’obtenir un rendement potentiel plus important.

Liberté -23 Probabilité

Selon les dernières cotes, notre pari a 52,4 % de chances de gagner. En prenant tous les facteurs en considération, nos parieurs pensent que les chances de succès sont plus élevées et estiment la probabilité à environ 60 %. C’est la raison pour laquelle nous recommandons ce pari universitaire.

Prédiction UTEP vs Liberty



Liberté -23 à -110

Pariez maintenant

Jouez de manière responsable si vous êtes âgé de plus de 18 ans. Toutes les cotes sont correctes au moment de la publication et sont susceptibles d’être modifiées. Pour utiliser les services de diffusion en direct du bookmaker, vous devez être connecté et disposer d’un compte approvisionné ou avoir placé un pari au cours des dernières 24 heures. Des restrictions géographiques s’appliquent.

Publié le 12 septembre 2024 à 21h26