Pronostic Serie A 2022/23 : Qui remporte le Scudetto ?

Si la prédiction de la Serie A 2022/23 suit la saison dernière, les fans peuvent commencer à se préparer pour un combat aérien au sommet. Avec environ 30 matchs joués, il y avait des raisons de croire que l’un des quatre premiers pourrait remporter le titre la saison dernière. La Juventus, l’Inter Milan, Milan et Naples ont tous réalisé de bonnes saisons nationales.

Au final, c’est Milan qui est sorti vainqueur en remportant son premier Scudetto depuis 2010/11. Dans l’ensemble, c’était la 19e victoire de Milan en Serie A.

Cependant, l’Inter, vainqueur en 2020/21, cherche à se venger. Idem pour la Juve. Bien qu’ils aient terminé dans les quatre premiers lors de chacune des deux dernières saisons, les supporters de la Vieille Dame sont mécontents. Rien que le meilleur est l’attente à Turin. La saison dernière, le Bianoconeri en était loin. Même sans son équipe la plus titrée, la course au titre de Serie A d’il y a une saison a été la plus proche depuis plus d’une décennie.

Alors que chacune des grandes équipes s’améliore avec de nouveaux talents, attendez-vous à ce que le même genre de feux d’artifice se produise en 2022/23. La Juventus, pour sa part, a fait revenir le milieu de terrain Paul Pogba en transfert gratuit. Le Français a joué lors de son premier passage à la Juventus, le joueur et le club recherchant un retour en forme. L’Inter Milan a ramené un joueur à lui. Romelu Lukaku revient à San Siro après une saison décevante à Londres avec Chelsea. La dernière fois qu’il a porté les rayures noires et bleues, l’Inter a remporté le Scudetto.

Les champions en titre de Milan n’ont pas fait trop d’éclaboussures. Zlatan Ibrahimovic a renouvelé son contrat avec l’équipe, et la légende folklorique de Liverpool Divock Origi est une autre option en tête.

Faites-nous savoir dans les commentaires comment la prédiction de la Serie A 2022/23 se dessine pour vos perspectives sur la saison.

Prédiction de la Serie A 2022/23

La Serie A de cette saison commence le 13 août.

Regardez la Serie A italienne Comprend : Serie A, UEFA Champions League et plus Essai gratuit de 7 jours

Kyle Fansler

1. InterMilan

2. Juventus

3. Milan

4. Rome

5. Naples

6. Atalante

sept. Fiorentina

8. Turin

9. Latium

dix. Turin

11. Monza

12. Udinese

13. Sassuolo

14. Hellas Vérone

15. Sampdorie

16. Empoli

17. Lecce

———————

18. Spezia

19. Salerne

20. Crémonais