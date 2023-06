Pronostic Rays vs Padres et cotes pour le vendredi 16 juin

Les San Diego Padres viennent de remporter une victoire en série contre les Guardians et ils devront poursuivre sur cette lancée dans un affrontement avec la meilleure équipe de baseball en direction du sud de la Californie. Les Rays de Tampa Bay n’ont pas eu la vie facile à Oakland, mais ils suivent toujours le reste de la MLB et viennent à San Diego avec Shane McClanahan sur le monticule.

McClanahan a une fiche de 10-1 avec une MPM de 2,18 à ses 14 départs pour Tampa Bay cette saison. Son équipe affrontera Yu Darvish qui a une fiche de 5-4 et une MPM de 4,30 en 12 départs cette saison pour les Padres. Jetons un coup d’œil aux cotes pour San Diego et Tampa Bay Game 1.

Ligne et total des cotes Rays vs Padres

Cotes mises à jour le 16 juin 2023 à 5 h 57

Prédiction et sélection Rays vs Padres

Yu Darvish n’a pas été mauvais cette année, mais il n’a pas non plus été Shane McClanahan. Darvish a accordé quatre points sur 5,1 la dernière fois avec six retraits au bâton pour quatre buts sur balles et les Padres ont une fiche de 6-6 à ses départs. Le fait est que c’était sur la route dans le Colorado et Darvish a été mauvais sur la route, mais à San Diego, il a été aussi bon que McClanahan.

Jusqu’à présent cette saison, Darvish a une MPM de 2,68 à domicile et de 6,19 sur la route. Il a effectué la moitié de ses départs à domicile et compte 45 retraits au bâton en 37,0 manches avec un ratio de 4,50 K/BB contre 2,42 sur la route. Son dernier départ à domicile, il est allé sept sans but.

Lorsque vous associez la performance de Darvish à domicile avec le record des Rays à peine supérieur à 0,500 sur la route, il est difficile de ne pas prendre les Padres pour remporter celui-ci. C’est ce que je vais faire parce que non seulement McClanahan est pire avec une MPM de 2,79 sur la route, mais les frappeurs de Tampa Bay le sont aussi.

Choisissez: Padres moneyline

