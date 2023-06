Pronostic Rangers vs Rays et cotes pour le samedi 10 juin (Trust Eovaldi)

Les Rays ont pris le premier des trois des Rangers dans une bataille des deux meilleures équipes de la Ligue américaine.

Samedi sera un autre gros test pour chaque équipe, mais peut-être plus pour les Rangers, qui lanceront le candidat AL Cy Young Nathan Eovaldi contre la meilleure formation de baseball des Rays. Le droitier des Rangers peut-il faire gagner l’équipe dans ce qui pourrait être un aperçu des séries éliminatoires?

Voici les cotes pour le match de samedi à Tampa Bay :

Rangers vs Rays cotes, ligne de course et total

Prédiction et sélection des Rangers contre les Rays

Ce sont les deux meilleures formations du baseball. Les deux frappent à un niveau fou à court terme, chaque équipe dépassant 0,290 au cours des 15 derniers jours, et au cours de la saison, les deux ont été les deux plus puissants, se classant parmi les deux premiers par une large marge en wRC+. et pourcentage de base.

Cependant, je vais donner un avantage décisif à Eovaldi sur la recrue Taj Bradley. L’ancien lanceur des Red Sox a accordé quatre points mérités à ses cinq derniers départs, dont un effort complet dans le premier match contre les Pirates. Alors que Tampa Bay est la meilleure métrique de l’alignement, Eovaldi a été sur la bonne voie tout au long de la saison en limitant ses marches (moins de deux par neuf manches) et en générant un contact doux (moins de sept coups sûrs par neuf).

Bradley a été vif en tant que recrue, éliminant plus de 12 frappeurs en neuf manches avec une MPM de 3,60, mais il n’a pas été poussé loin dans les matchs alors que les Rays l’aident à se lancer dans une charge de travail complète de la MLB. Il n’a pas lancé plus de cinq manches en sept départs, et cela peut jouer un rôle car les deux releveurs ont connu des difficultés cette saison. Chacun fait partie des 10 derniers de l’unité ERA.

Cependant, Eovaldi a prouvé qu’il pouvait aller plus loin dans les matchs et l’attaque des Rangers a été presque aussi bonne que celle des Rays. Je vais prendre le Texas dans un coin flip avec l’avantage du lanceur.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.