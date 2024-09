Pronostic Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, 21/09/2024 Choix MLB, meilleurs paris et cotes

Jeu: Pirates de Pittsburgh contre Reds de Cincinnati

Date: Samedi 21 septembre 2024

Emplacement: Great American Ball Park à Cincinnati, Ohio

TV: SportsNet Pittsburgh

Les Reds de Cincinnati (74-79) accueillent les Pirates de Pittsburgh (71-81) au Great American Ball Park samedi. Les lanceurs qui prendront le monticule sont Jared Jones et Rhett Lowder.

Pittsburgh a un taux de slugging de ,371 et a été éliminé 1 411 fois, tout en obtenant 453 buts sur balles. Ils ont produit 611 points en plus de 1 215 coups sûrs pour l’année, et leur moyenne au bâton d’équipe est de ,236. Les Pirates ont frappé 226 doubles en tant qu’unité et ont frappé 146 balles de baseball hors du parc. Ils ont marqué un total de 633 points et détiennent un pourcentage de présence sur les buts de ,302. En tant qu’équipe, les Pirates de Pittsburgh enregistrent 4,2 points par match, ce qui les place au 22e rang du baseball.

Ils ont accumulé un ratio K/BB de 2,66 et le personnel de lanceurs a obtenu un WHIP collectif de 1,32. Les lanceurs des Pirates ont accordé 159 circuits et 697 points (21e rang du baseball). Pittsburgh a accordé 1 301 coups sûrs (8,7 par 9 manches) en plus de 624 points mérités. Les Pirates ont une moyenne de points mérités d’équipe de 4,15 au cours de la campagne (20e rang de la ligue), et leur personnel a retiré 1 267 frappeurs sur des prises. Leur personnel de lanceurs a accordé 477 buts sur balles aux joueurs de l’autre équipe et leur FIP est de 4,06 en tant qu’unité cette saison.

Les Pirates ont envoyé 476 releveurs au monticule jusqu’à présent cette année. Les lanceurs de relève ont hérité de 190 coureurs cette saison, dont 33,2 % ont franchi la plaque. Ils ont compilé 38 sauvetages au cours de la saison et ont raté 29 de leurs 67 occasions de sauvetage. Les lanceurs de relève des Pirates ont accumulé un taux de sauvegarde de 56,7 % et sont entrés en jeu dans 148 situations de sauvegarde. L’enclos des releveurs a enregistré 80 prises pour la saison (13e place dans le baseball). Les lanceurs des Pirates sont entrés en jeu avec des coureurs sur base 125 fois en plus d’avoir fait 160 apparitions dans des situations à fort effet de levier.

Les Pirates de Pittsburgh ont réalisé 4 055 retraits cette année, ainsi que 1 299 passes décisives et 86 erreurs. Leur taux de réussite au champ intérieur est de 0,984, ce qui les place au 21e rang du baseball professionnel, et ils ont un total de 134 doubles jeux. Les Pirates ont converti 68,5 % des balles frappées en jeu en retraits au cours de leurs 12 165 manches sur le terrain, ce qui les place au 24e rang du baseball.

Jones a participé à 112 manches de jeu et a réussi 120 retraits au bâton au cours de sa carrière dans la MLB. Jones (fiche de carrière de 6-7) possède un FIP de 3,80 alors qu’il a affronté 460 frappeurs adverses dans les ligues majeures. Sa moyenne de points mérités est de 3,85 (48 points mérités accordés) et son WHIP est de 1,151. Il a accordé 95 coups sûrs (7,6 coups sûrs par neuf manches) et a obtenu 34 passes gratuites.

Cincinnati a compilé 169 circuits jusqu’à présent cette saison et 641 points produits. Ils ont enregistré 249 doubles, tout en obtenant un but gratuit 470 fois et en enregistrant 675 points. Les Reds de Cincinnati ont un OBP de .306 et une moyenne au bâton de .233 au cours de la saison. Les Reds ont un pourcentage de slugging de .394 et ils enregistrent 4,41 points par sortie (15e en MLB). Ils ont été éliminés à 1 389 reprises (7e de la ligue) et ont enregistré 1 174 coups sûrs.

Les Reds ont un WHIP d’équipe de 1,247 et sont les propriétaires d’un FIP de 4,21 en tant qu’équipe cette année. Ils arrivent au 14e rang de la ligue en tant que personnel de lanceurs pour le total des coups sûrs accordés avec 1 226. Le personnel de lanceurs de Cincinnati a concédé 658 points jusqu’à présent cette année tout en ayant une ERA d’équipe de 4,09 (613 points mérités concédés). Leur ratio retraits au bâton/buts sur balles est de 8,70 (1 302 retraits au bâton contre 458 buts sur balles). Ils ont accordé 182 circuits et ils accordent 4,39 points par 9 manches (15e en MLB).

Les lanceurs de relève de Cincinnati ont un taux de réussite de 29,8 % sur leurs 218 coureurs hérités. Leurs lanceurs de relève sont entrés en jeu 149 fois dans des situations à fort effet de levier et à 140 reprises avec des coureurs de base. Avec 131 situations de sauvegarde, les Reds ont compilé 78 prises en plus de 15 sauvegardes ratées. Ils sont actuellement classés 3e de la ligue avec un taux de sauvegarde de 70,0 %, et ils ont envoyé 505 lanceurs de relève sur le terrain cette année. Cincinnati a eu des lanceurs de relève entrant dans le jeu dans 50 occasions de sauvegarde et ils ont enregistré 35 sauvegardes.

Les Reds de Cincinnati ont réalisé 95 doubles jeux et ont un pourcentage de réussite défensive de .982 (27e dans les ligues majeures). Les Reds ont accumulé 1 148 passes décisives, 94 erreurs et ont accumulé 4 050 retraits jusqu’à présent cette saison. Sur leurs 12 150 manches sur le terrain, les Reds ont une efficacité défensive de 70,2 % (14e dans la MLB).

Au cours de sa carrière dans la MLB, Lowder a accordé 17 coups sûrs et totalisé 17 retraits au bâton en 20 manches. Lowder (fiche de victoires et de défaites en carrière de 1-2) a obtenu une moyenne de points mérités de 1,78 tout en concédant 7,6 coups sûrs par neuf manches. Il a accordé un total de 4 points mérités tout en obtenant un WHIP de 1,287 et un FIP de 1,8. Son ratio K/BB est de 1,89 et il a affronté 84 frappeurs adverses au cours de sa carrière de baseball professionnel.

