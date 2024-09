Pronostic NY Jets vs New England Patriots 19/09/24

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-1) contre Jets de New York (1-1)

19 septembre 2024 20h15 HAE

La ligne : NY Jets -6,5 ; Plus/Moins : +39

Les New England Patriots et les New York Jets se rencontrent jeudi lors de la troisième semaine de la NFL au MetLife Stadium. Voici une prédiction NY Jets vs New England Patriots. Cet article comprendra un pronostic NY Jets vs New England Patriots.

Aperçu des paris sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont battu les Bengals, perdu contre les Seahawks et affronteront les 49ers. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs à l’extérieur. Jacoby Brissett complète 58,8 % de ses passes pour 270 yards, 1 touchdown et 0 interception. Hunter Henry et Austin Hooper ont cumulé 163 yards de réception sur 13 réceptions, tandis que KJ Osborn a 4 réceptions.

Le jeu au sol des Patriots de la Nouvelle-Angleterre affiche une moyenne de 177,5 yards par match, et Rhamondre Stevenson mène la danse avec 201 yards et 2 touchdowns. Défensivement, la Nouvelle-Angleterre concède 16,5 points et 291 yards par match. Kyle Dugger mène les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec 15 plaquages, Keion White a 4 sacks et Jahlani Tavai a 1 déviation de passe.

Aperçu des paris sur les Jets de New York

Les Jets de New York ont ​​perdu contre les 49ers, ont battu les Titans et affronteront les Broncos au prochain match. Les Jets de New York ont ​​partagé leurs 6 derniers matchs à domicile. Aaron Rodgers complète 60,8 % de ses passes pour 343 yards, 3 touchdowns et 1 interception. Garrett Wilson et Allen Lazard ont cumulé 217 yards de réception et 2 touchdowns, tandis que Breece Hall a 12 réceptions.

Le jeu au sol des Jets de New York affiche une moyenne de 84,5 yards par match, et Hall mène la danse avec 116 yards et 1 touchdown. Défensivement, New York concède 24,5 points et 350,5 yards par match. Jamien Sherwood mène les Jets de New York avec 16 plaquages, Will McDonald IV a 3 sacks et Brandin Echols a 1 interception.

Pourquoi les Jets de New York vont gagner

Les Patriots ont perdu chacun de leurs huit derniers matchs joués sur la côte Est.

Les favoris ont remporté chacun des huit derniers matchs entre les Patriots et les Jets au MetLife Stadium.

Les favoris ont couvert l’écart lors de chacun des quatre derniers matchs des Jets de la semaine 3.

Les Patriots n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de six de leurs sept derniers matchs de septembre en tant qu’outsiders.

Les Jets ont marqué le premier touchdown lors de chacun de leurs quatre derniers matchs en tant que favoris contre des adversaires de l’AFC Est.

Les Patriots ont perdu le premier quart-temps dans quatre de leurs cinq derniers matchs contre des adversaires de l’AFC.

Les favoris ont remporté la première mi-temps de chacun des cinq derniers matchs des Jets de la semaine 3.

Faits sur les accessoires des joueurs des Jets de New York Aaron Rodgers a lancé deux touchés ou plus lors de chacune de ses six dernières apparitions jeudi avec son équipe favorite.

Aaron Rodgers a enregistré plus de 21 passes réussies lors de sept de ses huit dernières apparitions avec son équipe en tant que favori à domicile contre des adversaires de l’AFC.

Aaron Rodgers a enregistré plus de 235 yards de passe lors de chacune de ses six dernières apparitions de la semaine 3.

Breece Hall a enregistré plus de 114 yards de course et de réception dans quatre des cinq derniers matchs des Jets.

Breece Hall a marqué au moins un touché lors de chacun des cinq derniers matchs des Jets.

Aaron Rodgers a enregistré plus de 22 yards au sol lors de quatre de ses cinq dernières apparitions au MetLife Stadium.

Allen Lazard a enregistré plus de 35 yards de réception lors de neuf de ses 10 dernières apparitions avec son équipe en tant que favori après une victoire.

Allen Lazard est classé T1er dans la NFL en réception de touchdowns (2) cette saison. Faits sur les accessoires des joueurs des New England Patriots Hunter Henry a marqué au moins un touché lors de cinq de ses six précédentes apparitions sur la route le jeudi.

Jacoby Brissett a enregistré plus de 21 passes réussies lors de quatre de ses cinq dernières apparitions en septembre contre des adversaires de l’AFC.

Jacoby Brissett a enregistré plus de 215 yards de passe lors de trois de ses quatre dernières apparitions de la semaine 3.

Antonio Gibson a enregistré plus de 18 yards au sol lors de huit de ses neuf dernières apparitions sur route contre des adversaires de l’AFC.

Antonio Gibson a enregistré plus de 31 yards de course et de réception lors de chacune de ses huit dernières apparitions sur la côte Est.

Austin Hooper a enregistré plus de 15 yards de réception lors de chacune de ses neuf dernières apparitions sur route en septembre.

Kyle Dugger n’est plus qu’à une interception de 10 en carrière. Faits sur les confrontations et la ligue Les Jets ont marqué le dernier touchdown lors de deux matchs consécutifs, soit la séquence la plus longue de la ligue.

Les Jets ont marqué trois touchés ou plus lors de deux matchs consécutifs, soit la séquence la plus longue de la ligue.

Les Patriots sont classés T1er dans la NFL en termes de fumbles forcés (3) cette saison.

Les Patriots sont classés T1er dans la NFL en termes de fumbles récupérés (2) cette saison.

Prédiction NY Jets vs New England Patriots

C’est fou de marquer un touchdown jeudi soir, car ces matchs sont généralement bâclés en raison du manque de préparation. Cependant, les Jets rentrent à la maison devant une foule fougueuse qui verra enfin Rodgers et ses coéquipiers pour la première fois. Je ne sais pas non plus comment les Patriots vont faire circuler le ballon contre cette défense des Jets. Offensivement, les Jets deviendront plus réguliers au fur et à mesure qu’ils auront plus de répétitions à leur actif. Je n’ai pas vraiment confiance dans la capacité de l’attaque des Patriots à battre des équipes au-dessus de la moyenne, surtout à l’extérieur.

On dirait que les Jets peuvent gagner ce match par un touchdown, donc rester juste en dessous de 7 points est essentiel. Je donne les points à l’équipe à domicile.