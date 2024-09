Pronostic NY Giants vs Dallas Cowboys 26/09/24

Cowboys de Dallas (1-2) contre Giants de New York (1-2)

26 septembre 2024 20h15 HAE

La ligne : NY Giants +5,5 ; Plus/Moins : +45

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Les Cowboys de Dallas et les Giants de New York se rencontrent jeudi lors de la 4e semaine de la NFL au MetLife Stadium. Voici une prédiction pour le match entre les Giants de New York et les Cowboys de Dallas. Cet article comprendra un pronostic pour le match entre les Giants de New York et les Cowboys de Dallas.

Aperçu des paris sur les Cowboys de Dallas

Les Cowboys de Dallas ont perdu contre les Saints et les Ravens, et ils affronteront les Steelers au prochain match. Les Cowboys de Dallas ont partagé leurs 8 derniers matchs à l’extérieur. Dak Prescott complète 60,7 % de ses passes pour 851 yards, 4 touchdowns et 2 interceptions. CeeDee Lamb et Jalen Tolbert ont cumulé 354 yards de réception et 2 touchdowns, tandis que Jake Ferguson a 9 réceptions.

Le jeu au sol des Cowboys de Dallas tourne en moyenne à 73,7 yards par match, et Rico Dowdle mène la danse avec 88 yards en 23 courses. Défensivement, Dallas concède 29,7 points et 372,7 yards par match. Eric Kendricks mène les Cowboys de Dallas avec 29 plaquages, DeMarcus Lawrence a 2 sacks et Trevon Diggs a 1 interception.

Aperçu des paris sur les Giants de New York

Les Giants de New York ont ​​perdu contre les Commanders, ont battu les Browns et affronteront ensuite les Seahawks. Les Giants de New York ont ​​partagé leurs 8 derniers matchs à domicile. Daniel Jones complète 59,6 % de ses passes pour 600 yards, 4 touchdowns et 2 interceptions. Malik Nabers et Wan’Dale Robinson ont cumulé 394 yards de réception et 4 touchdowns, tandis que Darius Slayton a 7 réceptions.

Le jeu au sol des Giants de New York tourne en moyenne à 105 yards par match, et Devin Singletary mène la danse avec 197 yards et 2 touchdowns. Défensivement, New York concède 21,3 points et 318 yards par match. Micah McFadden mène les Giants de New York avec 19 plaquages, Dexter Lawrence II a 3 sacks et Darius Muasau a 1 interception.

Pourquoi les Cowboys de Dallas vont gagner

Les Giants ont perdu chacun de leurs huit derniers matchs de jeudi.

Les Cowboys ont remporté chacun de leurs huit derniers matchs de septembre contre des adversaires de la NFC Est.

Les Cowboys ont couvert l’écart lors de chacun de leurs huit derniers matchs de septembre contre des adversaires de la NFC Est.

Les Giants n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de leurs six derniers matchs de septembre contre des adversaires de la NFC.

Les Cowboys ont remporté la première mi-temps de chacun de leurs huit derniers matchs de septembre contre des adversaires de la NFC Est.

Les Cowboys ont marqué le premier touchdown lors de sept de leurs huit derniers matchs joués en tant que favoris sur la côte Est.

Les Cowboys ont remporté le premier quart-temps dans huit de leurs neuf derniers matchs à l’extérieur après une défaite.

Faits sur les accessoires des joueurs des New York Giants Daniel Jones a enregistré plus de 23 passes complétées lors de quatre des cinq derniers matchs des Giants lors de la semaine 4.

Devin Singletary a marqué un touchdown lors de cinq de ses six apparitions précédentes contre des adversaires de la NFC Est.

Wan’Dale Robinson a enregistré plus de 58 yards de course et de réception lors de chacun des quatre derniers matchs à domicile des Giants.

Daniel Jones a enregistré plus de 200 yards de passe lors de six de ses huit apparitions précédentes avec les Giants en tant qu’outsiders à domicile contre des adversaires de la NFC East.

Wan’Dale Robinson a enregistré plus de 44 yards de réception lors de chacun des quatre derniers matchs à domicile des Giants.

Daniel Jones a enregistré plus de 32 yards au sol lors de chacun des cinq derniers matchs des Giants en septembre contre des adversaires de la NFC East.

Malik Nabers est classé 1er dans la NFL en réception de touchdowns (3) cette saison. Faits sur les accessoires des joueurs des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott a marqué le premier touchdown lors de chacune de ses trois dernières apparitions jeudi.

Ezekiel Elliott a marqué au moins un touchdown lors de huit de ses neuf dernières apparitions en septembre avec les Cowboys en tant que favoris contre les adversaires de la NFC.

Ezekiel Elliott a enregistré plus de 47 yards de course et de réception lors de chacun des 13 derniers matchs des Cowboys en tant que favoris après une défaite à domicile.

Dak Prescott a enregistré plus de 26 passes complétées lors de chacun des quatre derniers matchs des Cowboys en tant que favoris.

Dak Prescott a enregistré plus de 271 yards de passe lors de chacun des sept derniers matchs des Cowboys en tant que favoris.

Brandin Cooks a enregistré plus de 38 yards de réception lors de chacune de ses sept apparitions précédentes le jeudi avec son équipe en tant que favorite.

Ezekiel Elliott a enregistré plus de 42 yards au sol lors de chacune de ses 13 apparitions précédentes contre les Giants.

Dak Prescott a lancé trois touchdowns ou plus lors de quatre des cinq derniers matchs des Cowboys contre des adversaires de la NFC Est.

Dak Prescott se classe 1er de la NFL en termes de yards de passe (851) cette saison. Faits sur les confrontations et la ligue Les Giants se classent au 1er rang de la NFL en termes de fumbles récupérés (3) cette saison.

Les Giants se classent 32e dans la NFL en termes de points H2 par match (3,0) cette saison.

Les Cowboys se classent 32e dans la NFL en termes de yards au sol autorisés par match (185,7) cette saison.

Les Cowboys se classent au premier rang de la NFL en termes de yards de passe par match (269,7) cette saison.

Pronostic NY Giants vs Dallas Cowboys

Les Cowboys de Dallas sont l’équipe la plus talentueuse et devraient gagner, mais on aurait pu dire la même chose de leurs matchs contre les Saints et les Ravens. Les Cowboys n’ont pas de jeu de course, ils ne peuvent pas arrêter la course et leur défense dans son ensemble est un désastre. Une semaine courte et à l’extérieur, je n’ai pas beaucoup confiance dans les Cowboys pour le moment.

Les Giants de New York viennent de remporter une belle victoire surprise contre les Browns, et nous savons qu’ils sont prêts à affronter les Cowboys. Les Giants ont couvert 4 de leurs 5 derniers matchs alors qu’ils étaient outsiders à domicile avec 5 points ou plus d’écart. Je vais tenter ma chance avec l’outsider à domicile, car les Cowboys ne semblent pas en forme pour le moment.