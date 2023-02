Pronostic Marquette contre Georgetown et cotes pour le samedi 11 février (les Golden Eagles se remettent sur la bonne voie)

Prévision et cotes de la Virginie-Occidentale contre le Texas pour le samedi 11 février (les Longhorns ont l’avantage) par Reed Wallach

Marquette s’est vu servir une part de tarte humble mardi, perdant à UConn par 15 lors de leur première défaite par plus de cinq points cette saison.

Désormais, les Golden Eagles peuvent éliminer leur frustration contre la pire équipe du Big East, Georgetown, et continuer sur leur chemin en tant que l’une des meilleures équipes de la conférence. Il s’agit d’un match revanche de la victoire en 22 points de Marquette contre Georgetown à Milwaukee le mois dernier, pouvons-nous nous attendre à un match similaire sur la route ?

Cotes Marquette contre Georgetown, écart et total

Marquette Golden Eagles @ Georgetown Hoyas | Cotes par FanDuel 11 février, 11h00 Diffuser MARQUE GTWN GTWN

Prédiction et choix de Marquette contre Georgetown

La défense de presse de Marquette va dicter le rythme de ce match, mais Georgetown a réussi à le gérer en marquant 73 points tout en tirant 52% sur deux et 50% sur trois tout en effectuant 21 lancers francs. L’équipe n’était pas compétitive, mais l’attaque a réussi à marquer à un rythme assez élevé.

Le problème est que leur défensive n’aura aucune chance d’arrêter l’offensive de marquette de grande puissance qui leur a coûté 95 points, notamment en tirant 64% sur des essais à deux points. Le rythme effréné de l’équipe et le quatrième pourcentage de buts effectifs les plus élevés mènent à une tonne de points. La défense de Georgetown abandonne une tonne de trois ouverts et se classe parmi les 20 derniers dans la défense du périmètre, permettant aux adversaires de tirer 38% en profondeur. Ils renversent également leurs adversaires dans les 40 derniers, donc Marquette ne devrait avoir aucun problème à ce que celui-ci se remette sur la bonne voie après avoir ralenti contre UConn.

Georgetown a permis à ses adversaires de marquer 80 ou plus dans six des 14 matchs de conférence tandis que Marquette a effacé ce total dans sept des 14. Étant donné l’incapacité des Hoyas à arrêter Marquette, je pense qu’ils sont prêts pour une autre sortie efficace et je vais prendre le dessus dans un script de jeu similaire au premier.

CHOIX : PLUS DE 149,5

