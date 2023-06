Pronostic Marlins vs Nationals et cotes pour le vendredi 16 juin

Le gagnant du prix NL Cy Young de l’année dernière a eu beaucoup plus de mal cette saison. Sandy Alcantara devrait faire son 14e départ de l’année pour les Marlins de Miami alors que les équipes affronteront les Nationals de Washington à DC vendredi soir. Alcantara entre dans celui-ci à 2-5 avec une MPM de 4,75 et sera opposé par 3-4 Trevor Williams. Williams a une MPM de 4,11 en 13 départs et cherchera à placer les Nats à la dernière place dans la colonne des victoires pour commencer sa série avec les Marlins à la deuxième place.

Jetons un coup d’œil aux chances de cette bataille AL East dans la capitale nationale.

Ligne et total des cotes Marlins vs Nationals

Marlins vs Nationals prédiction et choix

Les Marlins ont réussi à sauver un match de leur série de trois matchs avec les Mariners de Seattle et seront heureux de retourner sur la côte est. Luis Arraez surtout parce qu’il n’a pas enregistré de succès pendant toute la série et que sa moyenne est maintenant descendue à 0,378. Heureusement pour les Marlins, Jorge Soler a été rouge au cours de la semaine dernière avec trois circuits et un OPS de 1,713 juste derrière Arraez.

Le meilleur frappeur (pour la moyenne) au baseball ne va pas s’effondrer longtemps, il a frappé .160 au cours de la semaine dernière, mais il était presque un frappeur .400 avant. S’il peut trouver des moyens de se rendre à la base devant Soler, l’attaque de Miami décollera vraiment.

L’autre chose dont Miami a besoin est l’as de l’équipe pour lancer comme tel. La dernière fois, Alcantara a disputé sept manches et n’a accordé qu’un seul point. Pour l’année, son FIP est de 3,78, ce qui est un bon signe pour l’avenir. Cependant, son changement a une valeur de course de deux après avoir été le meilleur terrain de baseball la saison dernière avec une valeur de course de -25. C’est un signe terrible et c’est la raison pour laquelle je vais prendre le relais dans le premier match de cette série.

Choisissez : Au-dessus

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer