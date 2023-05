Pronostic Liverpool vs Aston Villa, cotes et conseils de paris

Liverpool traque les quatre premiers et Aston Villa pourrait être impuissante à résister lorsque les deux équipes se rencontreront ce week-end.

Cotes Liverpool vs Aston Villa

Voici les dernières cotes du match Liverpool vs Aston Villa.

Pronostics Liverpool vs Aston Villa

Liverpool n’abandonne pas la Ligue des champions sans combat.

Après avoir atteint la finale de la compétition à trois reprises sous le mandat de Jurgen Klopp, il serait étrange que les Reds soient absents du classement européen la saison prochaine.

Cela reste plus probable qu’improbable, mais Liverpool s’est au moins donné une chance après une brillante course de forme.

Une victoire 3-0 sur Leicester City lundi soir était leur septième sur le rebond, déplaçant Liverpool à moins d’un point des quatre premiers.

Battre Aston Villa samedi et Southampton le dernier jour ferait passer Liverpool à 71 points pour la saison.

Cela signifie qu’ils pourraient se faufiler dans le top quatre si Newcastle United et / ou Manchester United récoltaient cinq points ou moins lors de leurs trois matches restants.

Les Magpies affronteront Brighton & Hove Albion jeudi – un match dans lequel ils pourraient très facilement se décoller.

Et tandis que le rodage de Manchester United semble gentil sur le papier, l’équipe d’Erik ten Hag a été du mauvais côté de plusieurs résultats surprises cette saison.

Cependant, le choc de ce week-end avec Aston Villa ne sera pas facile pour Liverpool. Les hommes d’Unai Emery se battent également pour une place en Europe et ils arriveront dans le Merseyside en croyant pouvoir récolter les trois points.

Pour cette raison, cela ressemble à un concours intrigant.

Liverpool est dans sa meilleure forme de toute la saison et devrait en avoir assez pour dépasser Aston Villa samedi.

Liverpool gagne et les deux équipes marquent – 15/8 (bet365)

La victoire 1-0 d’Aston Villa sur Tottenham Hotspur le week-end dernier les a amenés à égalité de points avec les Londoniens du nord.

L’équipe d’Emery occupe la huitième place du classement avant le week-end, derrière les Spurs, septièmes, sur la seule différence de buts.

En supposant que Brighton continue à s’assurer une place parmi les six premiers, la bataille pour la seule place de qualification de l’Angleterre en Europa Conference League se déroule entre Villa et Tottenham.

Pourtant, les deux clubs voient probablement la perspective de jouer dans ce tournoi particulier de manière très différente.

Pour Tottenham, qui a participé à la phase à élimination directe de la Ligue des champions cette année, verrait probablement la Ligue de conférence comme un fardeau gênant.

Pour Villa, cependant, cela représenterait un signe tangible de progrès. C’est un club qui n’a pas concouru en Europe (hors éliminatoires) depuis 2008/09 serait ravi de revenir à ce stade, tandis que les antécédents d’Emery en compétition continentale en feraient de sérieux prétendants pour aller loin.

L’équipe visiteuse va donc tout donner à Anfield et elle a le potentiel de rendre la vie difficile à Liverpool.

Villa a marqué dans 21 des 23 matchs d’Emery en charge et ils sont capables de trouver le filet ici.

Mais avec l’avantage du terrain et leur qualité individuelle supérieure, Liverpool devrait s’imposer pour conserver ses espoirs de se classer parmi les quatre premiers.

Nul +1 handicap – 3/1 (bet365)

Pour les raisons décrites ci-dessus, Liverpool devrait s’attendre à être poussé jusqu’au bout samedi.

C’est facile à oublier maintenant, mais Aston Villa était dans une position précaire lorsqu’ils ont embauché Emery. Un 4-0 battu par Newcastle lors de leur dernier match avant que l’Espagnol ne prenne les commandes a laissé les Villans juste un point au-dessus des trois derniers.

Cet écart est désormais de 26 points, Villa visant l’Europe au lieu de se soucier de la relégation. Si la campagne avait commencé quand Emery avait pris le contrôle, son équipe serait quatrième en ce moment.

L’ancien entraîneur d’Arsenal et du Paris Saint-Germain a amélioré l’équipe dans tous les domaines. Villa marque plus de buts et en concède moins sous sa montre. Ils jouent aussi beaucoup mieux au football.

Les hommes d’Emery n’ont perdu que deux de leurs 13 derniers matches. Ces deux défaites sont survenues récemment, alors que Villa est tombée à Manchester United et Wolverhampton Wanderers.

Les deux matchs se sont terminés 1-0, ce qui démontre que Villa était toujours dans le match jusqu’au coup de sifflet final.

Dans cet esprit, Liverpool devra peut-être se contenter d’une marge de victoire d’un but.

Mohamed Salah marquera à tout moment – 11/10 (bet365)

Compte tenu de son génie depuis qu’il a rejoint Liverpool, il est rare que Mohamed Salah innove en Premier League ces jours-ci.

Mais c’est exactement ce qu’il a fait lundi, enregistrant un triplé de passes décisives pour la première fois alors que Liverpool passait devant Leicester.

Malgré sa précieuse contribution au dernier triomphe de son équipe, Salah aura été déçu de ne pas figurer lui-même sur la feuille de match.

L’international égyptien a par ailleurs été en excellente forme à cet égard : ses huit dernières apparitions ont comporté sept buts.

Il a été particulièrement pointu à Anfield. Salah a marqué lors de chacune de ses neuf dernières sorties devant les supporters de Liverpool. La dernière fois qu’il a fait match nul à domicile remonte au 21 janvier, lorsque les Reds ont été tenus en échec par Chelsea.

Salah a également tendance à faire sa marque contre Aston Villa. L’attaquant a marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs contre l’équipe basée à Birmingham.

Deux autres grèves feraient de Salah la deuxième campagne la plus productive depuis qu’il a rejoint Liverpool. Nous imaginons ses chances de se rapprocher de cet exploit samedi – si nous ne nous en rendons pas compte.

Comment regarder Liverpool contre Aston Villa

Emplacement: Anfield, Liverpool, Angleterre.

Anfield, Liverpool, Angleterre. Date et l’heure: Samedi 20 mai 2023, 15h.

Samedi 20 mai 2023, 15h. Comment regarder : Ne pas être diffusé en direct au Royaume-Uni.

A propos de l’auteur Greg Léa Greg Lea est un écrivain indépendant sur le football de Londres. Il couvre principalement la Premier League et a fait publier des travaux par le Guardian, FourFourTwo, ESPN et d’autres. Suivez Greg sur Twitter @GregLeaFootball

